Probablemente hayas perdido la cuenta de cuántas veces has escuchado el rumor de que “Bloodborne Remastered está en desarrollo”, ¿verdad? Bueno, estás a punto de escucharlo nuevamente, ya que el creador de God of War, David Jaffe, ha dicho exactamente eso.

En una reciente transmisión en vivo de YouTube en el canal de Jaffe, el famoso desarrollador de videojuegos hablaba sobre Metal Gear, PlayStation y más. Durante la transmisión, Jaffe estaba discutiendo el supuesto evento de presentación de PlayStation, que se supone que tendrá lugar a finales de este mes, pero no hay confirmación oficial de Sony al respecto.

Cuando un fan mencionó la ausencia de Bloodborne en la próxima presentación de PlayStation, Jaffe respondió diciendo: “Oh sí, me encanta ese juego, hombre. No sé si es un remaster, no sé si es simplemente una versión para PC, pero sabemos que está en desarrollo”. ¿Lo sabemos, David? ¿Lo sabemos? Luego también mencionó que no tiene idea de cuándo PlayStation tiene la intención de mostrarlo.

Un fan luego continuó la discusión sobre Bloodborne simplemente diciendo en el chat en vivo: “Bloodborne 2“. Pero Jaffe respondió diciendo: “¿Bloodborne 2? No creo que Bloodborne 2 esté en desarrollo”. Es posible que Jaffe esté simplemente especulando y no tenga información privilegiada. Pero dado que Jaffe es el creador de una de las exclusivas más importantes de PlayStation, tal vez sabe algo que nosotros no.

Si los rumores recientes son ciertos, no tendremos que esperar mucho para ver si Bloodborne Remastered realmente aparecerá en la próxima presentación de PlayStation o no. Varios insiders de la industria, como Jeff Grubb y Shpeshal Nick, recientemente afirmaron haber escuchado rumores sobre una presentación de PlayStation a finales de mayo o principios de junio.

También hubo un informe reciente del periodista e insider Jez Corden, quien afirmó que PlayStation ha cerrado un gran acuerdo con Konami para obtener derechos de exclusividad de varios juegos. Si esto es cierto, significaría que el rumoreado Metal Gear Solid 3 Remake, el Silent Hill 2 Remake y posiblemente incluso un nuevo juego de Castlevania tendrían cierto tipo de exclusividad con PlayStation.

Esto ha llevado a muchos a creer que si realmente ocurre una presentación de PlayStation en las próximas semanas, podría estar muy centrada en Konami. Pero lo que todos queremos saber realmente es: ¿cuándo estará disponible el remaster de Bloodborne?

Nota del editor: No sé qué voy a hacer si llegan a anunciar un remaster de Bloodborne, porque no he terminado el original. Si los rumores son ciertos, espero que llegue con la opción de upgradear a PS5 por diez dolaritos.