Doug Bowser visita México por el lanzamiento de Tears of The Kingdom

La emoción por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está a flor de piel en estos momentos, y eso se debe justo a que solo faltan dos días más para que la gente pueda adquirir su copia. Y algo que para nada se esperaba, es que el presidente de Nintendo en su división Estadounidense hiciera una visita a tierras Mexicanas.

Mediante su cuenta de Twitter, Doug Bowser, compartió unas fotos en las que se le ve frente a una tienda de videojuegos, cadena que es la única que por ahora está operando en México en cuanto al tema de los juegos. Y ahí agradece los procedimientos de los empleados por poner entusiasmo a los que se avecina con la venta del próximo juego de Zelda.

Gracias a los empleados de @Gameplanetmx por su preparación para el lanzamiento de Legend of #Zelda #TearsOfTheKingdom

Se ha comentado que esta tienda tendrá una venta nocturna para recibir la copia del juego en punto de las 12:00 am del próximo viernes, por lo que al ver esto, algunas personas tienen la esperanza de ver al CEO de Nintendo America. Y es que en el correo que se les ha mandado a algunos, se dice que mientras la gente espera habrá sorpresas sin revelar.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza el 12 de mayo para Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sin duda es una sorpresa que Doug Bowser se haya aparecido por acá, lo malo es que es incierto saber si aparecerá en la venta nocturna del día de mañana. En cuanto a las fotos, posiblemente se trata de la sucursal de Universidad, pues la entreda es muy similar.