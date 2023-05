Fans hacen fila para comprar Zelda: Tears of The Kingdom

Es oficial que todo el mundo ya está bastante emocionado por jugar a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, título que se perfila para ser uno de los mejores del año 2023. Y esa emoción ya se ha empezado a notar en las calles de Nueva York, pues los fanáticos ya están haciendo la fila correspondiente para recibir su copia del juego en el minuto que habrá tienda oficial.

Desde el pasado 9 de mayo, algunos usuarios reportaron que ya se está haciendo la espera para la copia del videojuego, con gente acampando en plena calle de la gran manzana, esto con el fin de recibir la copia el primer segundo de lanzamiento. Esto incluye a quienes solo se llevan el cartucho o a quienes van por todo como el Pro Controller y la funda de Switch.

I made it to the #TearsOfTheKingdom line @NintendoNYC !

10am today till 10am Friday = 72 full hours. This will be the longest I've ever waited without leaving the line. Wish me luck!

Day 1 vlog coming out tomorrow! pic.twitter.com/neNQdJuyrv

— Alex CND (@OfficialCND) May 9, 2023