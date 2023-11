Responsables de Silent Hill 2 remake dan la cara

Parece broma, pero hace más de un año se reveló por parte de Konami que hay un remake de Silent Hill 2 en desarrollo, mismo del cual no se han dado noticias desde ese primer teaser, y eso mismo ha hecho que los fans se pregunten con el estado de creación del mismo. Ante estas controversias, el equipo encargado del título, Bloober Team, ha salido a dar la cara para preguntar si siempre si saldrá este videojuego al mercado o si va a terminar cancelándose.

De forma reciente, los usuarios han preguntado a estos desarrolladores que está pasando con el juego, confirmando de alguna manera que el juego sigue en proceso, eso se debe a respuestas que se han hecho tras exigencias un tanto agresivas que reclaman una respuesta. En una de ellas les dicen que confiesen de una vez si el juego ha sido cancelado, y su respuesta ha sido un gif de Jak Sparrow que dice “Not True”, lo que en español dice ” No es verdad”.

De igual forma, alguien pregunto de forma más amable cuándo se podrán esperar noticias sobre este videojuego, dado que hay sospechas de una cancelación, misma que realmente no les consta a nadie, esto por el hecho de que sus responsables no han dicho nada al respecto. Y le han respondido que respecto a avances y demás cuestiones, Konami es quien se hace cargo de esta parte, por lo que será cuestión de esperar para ver en que momento deciden mencionar algo al respecto.

Konami is the publisher of the game and communication is definitely part of their job

— Bloober Team (@BlooberTeam) November 21, 2023