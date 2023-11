The Game Awards aparecen en mapa de Fortnite

Esta semana finalmente se han dado a conocer a los nominados de la premiación de The Game Awards, mismos que han sorprendido en mayor o menor manera, pues hay ciertos títulos que han faltado como Starfield, y eso es algo que no ha dejado felices a los fanáticos. Sin embargo, esta fiesta también conlleva una colaboración especial, dado que habrá premios un tanto similares en el juego de battle royale más popular de la actualidad, hablamos de Fortnite.

Los usuarios podrán votar por la mejor isla de Fortnite del año creada por el mejor usuario del juego, o al menos eso es lo que se menciona. La actualización de ‘Nighttimes’ y ‘Studio 568’ es un mundo central que conecta a los usuarios con diez islas creadas por diferentes jugadores, mismas que se pueden explorar y luego votar por ellas. En la sección principal, los usuarios también pueden recolectar estatuas de Game Awards para aumentar la XP en el juego.

Esto es lo que mencionó Geoff Keighley sobre este evento:

Desde que presenté Live From Risky Reels en Fortnite en 2019, he estado pensando en formas en que The Game Awards podría llevar nuestra celebración a los juegos que jugamos todos los días. Nuestra isla Fortnite es el primer experimento en esta dirección, y estoy particularmente emocionado de ayudar a destacar la increíble comunidad generada por usuarios en todo el mundo.