Todos aquellos que gozan de coleccionar películas, libros de arte y mangas, esta lista es para ustedes. Como parte de las ofertas del Buen Fin, Amazon tiene una serie de descuentos bastante interesantes en estos productos, y si estás buscando ahorrar dinero, checa esta lista.

Boxset Demon Slayer Manga – Disponible a $1,999 pesos con descuento.

Si no has tenido la oportunidad de leer el popular manga de Demon Slayer, este es el mejor momento. Todos los mangas están disponibles en un paquete que todos los fans quieren tener.

Akira 35th Anniversary Box Set – Disponible a $3,152 pesos con descuento.

Otro paquete que no te puedes perder. La colección de Akira puede parecer cara, pero aún sigue siendo un descuento que todos los interesados en esta obra necesitan comprar.

Evangelion Collector’s Edition N.1 – Disponible a $269 pesos con descuento.

Comienza tu colección de Evangelion con esta edición especial a un precio especial.

Paquete Space Jam (Blu_Ray) – Disponible a $99 pesos con descuento.

Para todos aquellos que quieren revivir su infancia y disfrutar de la mejor versión de Space Jam, y la secuela es un agregado que puedes evitar por completo.

MATRIX RESURECCIONES – Disponible a $99 pesos con descuento.

Completa tu colección de Matrix con la cuarta entrega de la serie. Gracias a la pandemia, muchos solo vieron esta cinta en streaming, así que esta es la oportunidad para disfrutar de la mejor forma posible.

Jojo Rabbit – Blu Ray – Disponible a $99 pesos con descuento.

Esta es una de las mejores películas de los últimos años, y si aún no has tenido la oportunidad de ver esta cinta, esta es tu oportunidad.

The Art of Ghost of Tsushima – Disponible a $688 pesos con descuento.

Ghost of Tsushima es uno de los mejores juegos de PlayStation, y con este libro de arte podrás apreciar mucho más el trabajo que se llevó a cabo para crear esta entrega.

The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition – Disponible a $510 pesos con descuento.

Gracias a este precio reducido, podrás disfrutar de un libro que no solo nos muestra arte conceptual de la serie, sino que también nos da una mirada a cómo esta colección se hizo una realidad.

Enciclopedia The Legend of Zelda – Disponible a $612 pesos con descuento.

Otro gran libro de arte que no te puedes perder. Para todos los fans de The Legend of Zelda, este libro contiene información que no se pueden perder.

The Art of God of War – Disponible a $635 pesos con descuento.

Terminamos esta lista con un descuento que no te puedes perder, ya que esta es la mejor forma de tener en tus manos uno de los mejores libros de arte para los fans de PlayStation.

Vía: Amazon