Fanboys de Xbox quieren sabotear The Game Awards

Esta semana finalmente se han revelado a los nominados a The Game Awards 2023, velada que tendrá su celebración en los primeros días de diciembre. Y si bien hay juegos que merecen su lugar en la selección, hay uno que ha faltado y que se ha hecho sonar, ese es ni más ni menos que Starfield. Y aunque que Xbox no está haciendo nada al respecto por tener su espacio en el evento, parece que los fans desean el respectivo reconocimiento en cuanto a la calidad del título espacial.

Mediante las redes sociales, un usuario conocido como Xbox Curator dio a conocer su descontento, esto mediante un video en el que al inicio se nos muestra un poco de gameplay de Super Mario Bros. Wonder, esto seguido de cierto texto el cual dice ” ellos te quieren hacer creer que esto” refiriéndose al juego de Nintendo, y después hay una intromisión con otra leyenda que dice ” que esto”, y después introducen escenas en las que se ve a Starfield corriendo.

Para finalizar el video, se muestra un texto más con lo siguiente “no vean The Game Awards”. Dando a entender que el juego desarrollado por Bethesda merece un lugar en las nominaciones del mejor del año, insinuando que deberían quitar a Super Mario Bros. Wonder de ese sitio. Sin embargo, el detalle se puede ver en las calificaciones de Metacritic, sitio que nos marca al título del plomero como uno de los mejores evaluados, contando con un 92 de media.

Algo que se debe señalar respecto a Starfield, y es que si bien ha gustado, muchos usuarios no terminaron de pensar en que es un juego más de Bethesda pero con temática del espacio, a eso suma el hecho de que no se ha sentido orgánica la exploración en ciertas secciones. Y es que para entrar básicamente a muchas partes del mapeado es necesario el uso de pantallas de carga. Eso sí, no se excluye dentro de la premiación, pues lo nominaron a mejor RPG.

Recuerda que el 7 de diciembre se llevan a cabo The Game Awards.

Nota del editor: Sí está extraño que no lo hayan ni nominado a juego del año, pero quitar a un hit como Super Mario Bros. Wonder tampoco me parece demasiado justo que digamos. Esperemos gane el mejor RPG, sino va a arder Twitter por una semana más o menos.