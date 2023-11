A principios de la semana, The Game Awards por fin reveló sus nominados a la edición de 2023. Entre aquellos que compiten por el Juego del Año, encontramos a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder, ambos desarrollados y publicados por Nintendo. De esta forma, la Gran N por fin ha emitido un comunicado al respecto.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo of America compartió un mensaje en donde agradeció el reconocimiento que The Game Awards les ha otorgado este año, así como a los fans que han comprado estos dos juegos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We are honored that The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom and #SuperMarioBrosWonder have both received Game of the Year nominations at #TheGameAwards!

Thank you to everyone for your support!https://t.co/ULRTEyeyn2 pic.twitter.com/bdXmOK2LHf

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 14, 2023