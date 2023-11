Fans se molestan por la ausencia de este juego en The Game Awards

El día de hoy se han dado a conocer a los nominados de The Game Awards, la ya tradicional premiación anual en la que se le otorgan galardones a los juegos que son considerados como los mejores del año, y dentro de los grandes nombres se encuentran Marvel’s Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Baldur’s Gate III y hasta Super Mario Bros. Wonder. No obstante, hay alguien a quien no han invitado a esta celebración, al menos en mejor juego del año.

El gran ausente en cuestión es Starfield, última producción por parte de Bethesda y la apuesta por ser el gran lanzamiento de Xbox este año, el cual si bien no entró en la parte de mejor título de 2023, fue nominado como mejor RPG al lado de otros títulos que dejaron huella como Final Fantasy XVI. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para los fanáticos de la marca, por lo que ahora están manifestando en contra de la premiación por el hecho de no haberlo incluido en más categorías.

Aquí algunos comentarios:

Como era de esperar pocas nominaciones de Starfield y fuera de la categoría GOTY de este 2023, como lo dije antes, retiro mi apoyo a estos premios y no transmitiré esta burla a los videojuegos, donde la prensa y Geoff están predispuestas contra Xbox, desde el 2013 Xbox no ha… pic.twitter.com/OGNQf6UDIj — El Locon Gamer (@El_Locon_Gamer) November 13, 2023

Thegameawards y su odio a Microsoft no es normal. Nunca nominan a ningún juego para GOTY No está Starfield , No Hi Fi Rush , No Forza , No Diablo 4 No está tampoco Hogwarts… El spiderman 2 es uno de los peores juegos del año pero siempre tiene que haber representación de… pic.twitter.com/fvuhDHauqD — Sasel (@Saselandia) November 13, 2023

Con este detalle en cuenta, la gente ha pensado que se trata de un boicot por parte del organizador del evento, Geoff Keighley, esto será en contra de la marca Xbox tal cual, pues tienen bastantes años en los que no se nomina algún producto relacionado a esta marca. Incluso se sospecha que si el juego se hubiese lanzado en multiplataforma hubiera tenido una mejor oportunidad, pero como es de un estudio ahora propiedad de Microsoft se han ido en su contra de inmediato.

Por otro lado, también han criticado que Hogwarts Legacy no ha tenido mención alguna, y eso podría deberse a que The Game Awards no quisiera tener algún tipo de conflicto con la comunidad LGBT. Y es que no se puede olvidar que este sector quiso cancelar el juego debido a los comentarios inadecuados por parte de la autora de los libros de Harry Potter. Ese podría ser uno de los factores por los cuales no llegó ni a ser nominado a mejor juego de acción o RPG.

Recuerda que los premios se llevarán a cabo el próximo 7 de diciembre.

Nota del editor: Definitivamente me ha parecido desfavorable que no le hayan puesto en los nominados, tal vez no iba a ganar, pero al menos debían colocarlo dentro de este podio de los grandes. Es comprensible que los usuarios no estén contentos con esta decisión.