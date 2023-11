Generación Z quiere que quiten este elemento de series y películas

Es evidente que a día de hoy muchas producciones que se ven en la televisión y el cine tienen que ser un tanto cuidadosas, puesto que introducir ciertos elementos pueden ofender a alguna comunidad o hasta a los padres de los niños a quienes van dirigidos algunos programas. Y ahora, un nuevo estudio nos revela qué tipo de escenas son las que menos quieren ver los usuarios de la generación Z, es decir, quienes nacieron justo a la mitad de la década de los 2000.

La asociación denominada como Centro para Académicos y Narradores de UCLA publicó un informe de Teens and Screens , el cual recopiló datos de 1.500 miembros de esta generación sobre lo que quieren ver en los medios, ya sea un televisor o un celular. Según la información, el 51,5% de los adolescentes de entre 10 y 24 años quieren ver contenido que ponga más énfasis en la amistad y relaciones platónicas que en las románticas, y mucho mejor si quitan las escenas de sexo.

Algo que llama bastante la atención es que el 47,5% de los jóvenes dice que el sexo no es necesario para la trama de la mayoría de los programas de TV y películas, mientras que el 44,3% de ellos siente que se abusa del romance, especialmente el heterosexual. Es decir buscan que se hable más de los ideales de la gente y de cómo se representa la amistad, pues por décadas se han mostrado escenas no explícitas de sexo en las cuales no se aporta mucho a la trama,

Aquí lo mencionado por la Dra. Yalda T. Uhls, fundadora y directora de CSS y coautora del estudio:

Si bien es cierto que los adolescentes quieren menos sexo en la televisión y en las películas, lo que la encuesta realmente dice es que quieren más y diferentes tipos de relaciones reflejadas en los medios que ven. Sabemos que los jóvenes sufren una epidemia de soledad y buscan modelos en el arte que consumen. Si bien algunos narradores utilizan el sexo y el romance como atajos para conectar los personajes, es importante que Hollywood reconozca que los adolescentes quieren historias que reflejen todo el espectro de relaciones.

Al final, si bien se buscan escenas más sutiles y con elementos de diversidad, también les gustaría aprender algunos aspectos de comportamiento para relacionarse con su entorno, pues a algunos usuarios se les ha presentado la problemática de socializar con sus compañeros. De igual manera, buscan eliminar los estereotipos raciales y las relaciones tóxicas que pueden conducir a desafortunados incidentes.

Vía: IGN

Nota del editor: Es evidente que el tipo de gustos cambian con el pasar del tiempo, por lo que en la siguiente generación de personas no dudo que haya cosas diferentes a las que quieren los Z cuando estos lleguen a sus 30 años. Entonces, solo el mundo gira y es todo.