One Piece revela nuevo secreto sobre Koby

Con más de mil capítulos tanto en el anime como en el manga, muchos esperan que el final de One Piece esté cerca, o al menos que llegue en algún punto de esta década. De esta forma, muchas piezas de la historia han comenzado a alinearse para la anticipada conclusión. Uno de estos factores es Koby, de quien recientemente aprendimos un secreto bastante interesante.

Durante el SBS del volumen 107 del manga, Eiichirō Oda, autor de One Piece, compartió un poco más sobre la historia nunca antes vista de Koby. Como recordarán, hay un momento en la obra principal donde este personaje desaparece por un momento, esto para recuperar el osito de peluche de Hibari que vimos durante la misión de rescate en Hachinosu era un amuleto de la suerte.

Ahora, durante el SBS 107, vemos cómo es que Koby descubre lo importante que es ese osito de peluche para Hibari y desaparece durante algunos días sin contarle a nadie. Tiempo después, vemos como regresa con el osito, pero está gravemente herido. Gracias a este logro, Hibari ahora mira a Koby de manera muy diferente

Lamentablemente, el arco de la Futura Isla ha presentado una cantidad sorprendente de historias que no tienen lugar en la Isla Cabeza de Huevo de Vegapunk. Una de esas historias gira en torno al dramático rescate de Koby de la base de Barbanegra en Hachinosu.

Afortunadamente, tras estos eventos, queda claro que Oda está de acuerdo en que Koby se ha convertido en un personaje muy interesante en la serie. Al igual que Luffy, Koby es uno de los protagonistas que hemos visto desde el inicio de One Piece. Si bien el manga y el anime se han olvidado de él en algunas ocasiones, siempre que lo vemos de regreso, este personaje presenta algún tipo de cambio físico o mental, dejando en claro el paso del tiempo.

Ahora, con el final de One Piece en un futuro no tan lejano, queda claro que Koby jugará un papel muy importante al momento de culminar esta historia. Si bien por el momento no hay información clara, rumores han señalado que una segunda guerra a gran escala entre los piratas y la Marina podría llevarse a cabo. De esta forma, Koby tendría que tomar una decisión complicada, mantenerse firme como uno de los policías del mar, o ayudar a Luffy en sus planes para convertirse en el Rey de los Piratas.

En temas relacionados, ya sabemos qué incluirá la segunda temporada de la serie live action de One Piece. De igual forma, autor del manga se disculpa por un error.

Nota del Editor:

One Piece es una historia demasiado grande, y es una sorpresa que Oda no la haya hecho aún más extensa al incluir segmentos completos enfocados en Koby, más allá de viñetas específicas al inicio de múltiples capítulos del manga. Será interesante ver qué sucede con este personaje al final.

Vía: One Piece