Con el Buen Fin a solo unos días de distancia, las ofertas de Amazon están ya en marcha, y el día de hoy toca ver cuáles son los grandes descuentos que aquí encontramos en lo que refiere a televisores. De esta forma, no te puedes perder la siguiente lista si tienes la intención de actualizar tu área de entretenimiento.

Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie Omni QLED de 75″ en 4K UHD con Dolby Vision IQ, atenuación local y control por voz con Alexa – Disponible a $16,999 pesos con descuento.

Esta es una de las mejores ofertas que encontrarás en estos días, ya que esta televisión tiene todo lo que deseas para tu zona de entretenimiento, con todo y Alexa integrado.

SAMSUNG Pantalla 58″ UHD 4K – Disponible a $9,999 pesos con descuento.

Con un descuento de un tercio de su precio original, no puedes dejar pasar esta oferta. Además, las 58 pulgadas son perfectas para todos.

LG Pantalla UHD AI ThinQ 43″ 4K Smart TV – Disponible a $5,499 con descuento.

Esta es una de las ofertas más accesibles para todo el mundo. Si bien la pantalla no es tan grande como otras, si cuenta con las capacidades visuales para hacer que tu sesión de juegos sea espectacular.

LG Pantalla OLED EVO 55″ 4K Smart TV con ThinQ – Disponible a $17,995 pesos con descuento.

No solo las capacidades visuales de este modelo son impresionantes, sino que el descuento es algo que no puedes dejar de pasar. Casi estás ahorrando $10 mil pesos, así que no lo dudes.

LG Pantalla QNED 50″ 4K Smart TV con ThinQ AI – Disponible a $8,995 pesos con descuento.

Este es un modelo muy similar al pasado, pero con un menor precio, aunque con una pantalla más pequeña. Aún así, esta sigue siendo una gran opción, y una oferta que no puedes dejar pasar.

Hisense-Pantalla Mini-LED 4K de 55″ U6K Google TV – Disponible a $9,499 pesos con descuento.

Otra de las grandes ofertas de esta temporada. Si las pantallas de LG no son lo tuyo, entonces esta es una de las mejores promociones que tienes que aprovechar.

Hisense Pantalla LED 4K de 43″ 43A6KV Vidaa TV – Disponible a $4,990 pesos con descuento.

Al igual que otras ofertas en la lista, si la primera no está dentro de tus planes, esta opción es mucho más económica, por lo que no tienes excusas para no comprarla.

Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 2 de 40” en HD – Disponible a $4,090 pesos con descuento.

Otra de las grandes ofertas para esta temporada es esta televisión inteligente, con la cual podrás disfrutar de todos tus servicios de streaming de la mejor forma posible.

TCL Smart TV Pantalla 65″ Google TV MiniLED – Disponible a $21,999 pesos.

Con un descuento de casi el 50%, no hay mucho que pensar, esta es una de las mejores ofertas para todos aquellos que deseen tener una nueva televisión durante esta temporada.

Hisense Pantalla 50″ 4K Smart TV LED – Disponible a $5,999 pesos con descuento.

Otra gran oferta que no te puedes perder. Esta televisión tiene de todo. Es de buen tamaño, el descuento vale mucho la pena, y cuenta con 4K. ¿Qué más quieres?

Vía: Amazon