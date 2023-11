Los juegos de servicio, pese a que todo indica que están de salida, siguen siendo una tendencia que las grandes compañías no planean abandonar por lo pronto. Un ejemplo de esto es Warner Bros. Games, quienes hace unos días reafirmaron su compromiso con este modelo de negocio. Ahora, una reciente oferta de trabajo ha revelado que el siguiente título de Wonder Woman bien podría ser un juego como servicio.

Por medio de una oferta de trabajo publicada por Monolith Productions, se ha descubierto que el siguiente juego de Wonder Woman contará con elementos de juego como servicio, ya que se está buscando a una persona que sea capaz de “ayudar a mantener un producto o juego de software activo”. Afortunadamente, este anuncio también reconfirma la implementación del sistema Némesis, algo que los fans han esperado ver de regreso desde su aparición en el último juego de Shadow of Mordor.

Pese a que compañías como Bungie, Epic Games y Sony han revelado que el futuro de la industria no se encuentra en los juegos como servicio, esto después de reportar noticias negativas en este apartado, Warner Bros. Games ha dejado en claro que seguir por este camino es su intención principal, ya que futuras producciones serán juegos como servicio, o contará con elementos que encontramos en estas experiencias.

Esto fue lo que comentó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, al respecto:

“Al igual que los líderes de la industria, hemos liderado con múltiples franquicias clave, cada una de las cuales es una propiedad de juego de mil millones de dólares. Harry Potter, Game of Thrones, DC, que hoy es principalmente Batman, y Mortal Kombat, cuyo lanzamiento más reciente, Mortal Kombat 1, ha vendido casi 3 millones de copias desde su lanzamiento a mediados de septiembre. Así que tenemos la propiedad intelectual y las franquicias probadas, los estudios y el talento editorial de clase mundial y tenemos la intención de continuar invirtiendo más capital y más recursos en el negocio. Nuestro objetivo es transformar nuestras franquicias más importantes, basadas principalmente en consolas y PC con calendarios de lanzamiento de tres a cuatro años, para incluir más juegos siempre disponibles a través de servicios en vivo, multiplataforma y extensiones gratuitas con el objetivo de que más jugadores pasen más tiempo en más plataformas. En última instancia, queremos impulsar la participación y la monetización en ciclos más largos y a niveles más altos. Tenemos capacidades específicas. Actualmente estamos por debajo de la escala y vemos una oportunidad importante para generar mayores ingresos posteriores a la compra”.

Sin embargo, la industria de los videojuegos parece que por fin está lista para abandonar esta tendencia. Epic Games, quienes en el pasado han reportado ganancias récord gracias a Fortnite, han señalado que en su último trimestre fiscal perdieron dinero, lo cual resultó en el despido de una gran cantidad de empleados.

Por su parte, PlayStation, quienes en el pasado habían mencionado que tenían la intención de lanzar 12 juegos como servicio para finales del año fiscal de 2026, han actualizado su plan de negocios, deteniendo la producción de la mitad de estos títulos. Junto a esto, no hay que olvidar que muchos siguen cuestionando el estado del multiplayer de The Last of Us.

De igual forma, Bungie, creadores de Destiny y a quienes se les atribuye la popularidad de los juegos como servicio, también han registrado pérdidas financieras durante el último trimestre fiscal. Esto deja en claro que la dirección que está tomando Warner Bros. bien podría ser la equivocada, especialmente cuando consideramos el fracaso de Multiversus y la mala recepción de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Nota del Editor:

Los juegos como servicio, pese a que son una muy buena idea en teoría, han sido un dolor de cabeza en la práctica. Por cada Destiny o Final Fantasy XIV, hay múltiples Marvel’s Avengers o Multiversus que tienen los días contados. No puedo creer que una compañía gaste millones de dólares, solo para cerrar servidores un año después de su lanzamiento. Eso no debería ser bueno para el negocio.

Vía: Monolith Productions