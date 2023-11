La serie de The Walking Dead es una de las más exitosas de la última década. Si bien el último episodio del show principal se emitió hace un año, esto no quiere decir que este mundo nos haya contado todo lo que tiene que ofrecer. No solo ya hay varios spin-off en transmisión, sino que a principios de 2024 se estrenará The Walking Dead: The Ones Who Live, el cual nos presentará con una reunión que los fans han estado esperando por cinco años.

Recientemente se estrenó el nuevo avance de The Walking Dead: The Ones Who Live, el cual nos presenta una vez más a Rick Grimes, aún a cargo de Andrew Lincoln, y su esposa Michonne, interpretada por Danai Gurira. El adelanto nos muestra un par de escenas en las que Rick aparece peleando contra algunos zombis. Al final, Rick se dirige a Michonne mientras le dice unas pocas palabras: “Por favor, quiero que sepas que lo intenté. Quiero que sepas que te amo”.

Esta serie nos presenta una historia de amor entre dos personajes que se han transformado por un mundo cambiante y peligroso. Ambos fueron separados por la distancia, por un poder imparable y por los fantasmas de sus pasados. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos y, en última instancia, una guerra contra los vivos. Mientras Rick fue capturado y mantenido cautivo por la llamada República Cívica, su esposa recientemente reanudó su búsqueda con mucho cuidado.

Se espera que The Walking Dead: The Ones Who Live se estrene el próximo mes de febrero de 2024. Para aquellos que no lo recuerdan, The Walking Dead se estrenó en el 2010, y está ambientada en un mundo post-apocalíptico invadido por zombis, conocidos como “caminantes”. Sigue principalmente a un grupo de supervivientes liderados por Rick Grimes, mientras recorren los desafíos del nuevo mundo, incluidas las interacciones con otros grupos de supervivientes, los conflictos con amenazas tanto vivas como no muertas, y la lucha por los recursos.

The Walking Dead fue elogiado por el desarrollo de sus personajes, su narración y su exploración de dilemas morales en un mundo donde las estructuras sociales tradicionales se han derrumbado. De igual forma, la serie ha generado numerosos spin-offs, como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, The Ones Who Live, y más, cada uno explorando nuevas dinámicas de este nuevo mundo.

Te recordamos que The Walking Dead: The Ones Who Live se estrenará el próximo mes de febrero de 2024. En temas relacionados, este es el final alternativo de la serie original. De igual forma, este es el primer vistazo a The Walking Dead: Daryl Dixon.

Nota del Editor:

Es increíble que a más de una década de su estreno, The Walking Dead siga siendo un referente de la cultura popular y de la televisión contemporánea. Será interesante si la sobresaturación de spin-off no termina por dañar la imagen de este show.

Vía: The Walking Dead