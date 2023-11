Gokú logró salvar su vida con técnica bastante absurda

A lo largo de la historia, la franquicia de Dragon Ball nos ha mostrado poderes especiales que son liberados por los guerreros más poderosos de ese universo, como prueba de ello hemos visto el Kaioken, la teletransportación, el final Flash, y por supuesto, la mítica genkidama. Sin embargo, hubo un momento en el cual nuestro protagonista de la franquicia, Gokú, se salvo por poco con una técnica que muchos pueden considerar como ridícula y hasta insultante.

Esto pasa en un producto que se puede considerar como no canon en la franquicia, nos referimos ni más ni menos que a Dragon Ball GT, con un momento que pone al héroe en su versión de niño en una situación crítica, dado que se encuentra jugando en un tablero mortal. Precisamente cierta regla que se debía cumplir para no infligir las normas, era justamente la de no llorar por alguna razón, algo que al principio al Saiyajjín no le iba a representar una amenaza.

Sin embargo, el enemigo hizo todo lo posible en cuanto a trampas, haciendo que llovieran todo tipo elementos que provocan el llanto como las cebollas, y aunque es una situación más cómica que realmente alarmante, el niño logró salir de esa situación peligrosa. Esto fue mediante una técnica curiosa en la que reprime sus emociones para evitar a toda costa derramar lágrimas, incluso logró hacer un proceso a la inversa, en el cual la gota regresó y entró a sus globos oculares.

En relación al tema de Gokú en su fase de infante, hace pocas semanas se dio el anuncio de Dragon Ball Daima, un programa en el cual muchos de los personajes que conocemos regresarán a su etapa de niños para enfrentar un nuevo enemigo. Lo más curioso dentro de todo, es que el propio Akira Toriyama está a cargo de la narrativa, por lo que podríamos considerar que tomó de inspiración a un proyecto no de su inventiva, es decir, la fuente será GT.

Vía: AS

Nota del editor: Aunque Dragon Ball GT es un claro what if, la verdad muchos le guardamos cariño por haberlo visto en cierta etapa de nuestras vidas. Y yo me acuerdo que esa parte de la dimensión de la oca es absurda, pero todo eso nos dirige a la mítica transformación de Saiyajín 4.