Dragon Ball y Star Wars podrían tener conexión científica

Dragon Ball es una franquicia que sigue a pesar de que ya existen animes ligeramente más populares, eso se refleja en lanzamientos como videojuegos, figuras, novelas, mangas y hasta más series animadas, de hecho hace un par de semanas llegó una que se dedicará en regresar los personajes a su infancia. Y siempre que es un producto popular, la gente tratará de hacer un crossover con alguna otra marca que tal vez no tiene mucho que ver, y ese es el caso de Star Wars.

En una nueva investigación que se puede considerar como científica, la gente ha encontrado una posible conexión entre las dos franquicias, algo que realmente no se relaciona directamente a personajes sino a la propia esencia de la vida que hay en su ecosistema. Y es que se ha llegado a pensar la energía predominante es bastante similar, cuando hablamos de esto nos referimos claramente tanto al Ki de Dragon Ball como a la denominada fuerza de Star Wars.

Este mito se ha llevado a cabo de parte del premio Nobel de Física Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff. Ambos propusieron hace unas décadas la “Teoría de Reducción Objetiva Orquestada”, misma que conlleva la energía en los humanos y hasta series vivientes. Mencionando que la energía de los personajes proviene desde las células y también la consciencia, con una motivación especial que solo pocos elegidos pueden manifestar en algo que se puede apreciar como un movimiento paranormal.

Esto nos lleva a la realidad también, y es que si el ser humano llega a manifestar la energía que sus células producen de alguna manera, esto va a desembocar en que la gente del futuro podrá adquirir poderes especiales que luego se conviertan en un asunto del día a día en futuros distópicos. Esta teoría de hace años ha sido retomada por el estudiante Jack Tuszynski, quién ha llevado a cabo experimentos de la lectura celular para captar algún tipo de energía que salga lo convencional

Tal vez al final esto no demuestre que Dragon Ball y Star Wars tienen algún tipo de conexión directa, pero en cuanto a su popularidad con las masas se les puede considerar como similares, ya que las dos sin parte de la cultura popular, y por ende la gente conoce a pesar de no ver una sola película o capítulo de las series. A eso se suma que sus fanáticos no se mantienen como un nicho, dado que en el globo hay millones que disfrutan de estas aventuras en todos los formatos.

Vía: ACS

Nota del editor: No es la primera vez que quieren dar una conexión a estas franquicias, pues incluso han creado historias en las que los personajes tienen interacciones en el espacio. Algo que al final es fan made pero hasta cierto punto le meten su grado de coherencia.