Crunchyroll presenta un importante cambio

Crunchyroll es LA plataforma para ver anime. Si bien servicios como Netflix y Amazon Prime cuentan con una buena selección de clásicos y títulos modernos, todos aquellos que desean disfrutar de los animes del momento, lo hacen por medio de Crunchyroll. De esta forma, es bastante interesante escuchar que esta plataforma sufrirá de un par de cambios respecto a su forma de iniciar sesión.

Recientemente, Crunchyroll dio a conocer un par de cambios a la forma en la que sus usuarios inician sesión. En lugar de ingresar al sitio usando tu nombre de usuario, ahora será necesario hacer uso del correo que empleaste para crear tu cuenta. Este cambio entrará en vigor a partir del próximo 6 de diciembre de 2023.

Más allá de un refuerzo de la seguridad y privacidad de la plataforma ante posibles estafas, acoso en la comunidad y algoritmo de seguridad interno, no hay una razón clara por la cual este cambio ha entrado en vigor. Sin embargo, considerando que no estamos hablando de algo sustancial, es probable que la cantidad de personas inconformes no sea tan grande.

Este es un gran momento para tener Crunchyroll. No solo se encuentra disponible una enorme librería con múltiples animes clásicos, como Naruto, Dragon Ball y One Piece, sino que las ofertas de esta temporada son simplemente impresionantes, dándole la oportunidad a todo tipo de usuario de disfrutar de algo en especifico.

Producciones como la segunda temporada de Jujutsu Kaisen se han robado la atención del público. En esta ocasión, MAPPA se dio a la tarea de adaptar dos de los arcos más amados de la obra de Gege Akutami. No solo vimos el pasado de Gojo, dándonos un vistazo a su relación con Geto, sino que la adaptación del Incidente de Shibuya es algo que ha mantenido al filo del asiento a todos los que solo han visto el anime.

De igual forma, otra gran recomendación para esta temporada es Frieren: Más allá del final del viaje. Si eres fan de Dragon Quest, este es el anime perfecto para tí, ya que nos presenta a Frieren, una maga que se embarca en una aventura emocional y sentimental tras derrotar al Rey de los Demonios junto a su equipo de héroes. El manga es fenomenal, y me complace decir que la adaptación al anime es igual de espectacular.

Junto a estas dos grandes opciones, Crunchyroll también es un gran lugar para ver el final de Attack on Titan. Después de años de espera, la amada adaptación de la obra original de Hajime Isayama llegó a su fin la semana pasada con un especial de más de una hora, en donde los eventos tan controversiales del manga fueron adaptados. Si bien algunos no estuvieron satisfechos con la conclusión, la recepción general fue muy positiva.

De igual forma, One Piece sigue siendo una gran opción para todos los usuarios de esta plataforma. Cada semana vemos un nuevo episodio, y con el arco de Wano por fin llegando a su fin, este es el momento perfecto para disfrutar de esta extensa historia sin muchas interrupciones, y disfrutar una vez, o por primera vez, la aparición de Gears 5, uno de los eventos más importantes para toda esta historia.

Otras opciones que valen mucho la pena son Zom: 100, una historia sobre zombis muy divertida. Animes como Spy x Family, Goblin Slayer, Dr. Stone, Girlfriend, Girlfriend y más están gozando de una nueva temporada para todos los fans. Por si fuera poco, no hay que olvidar todas las producciones completamente nueva y originales que pelean por nuestra constante atención.

Queda claro que hay mucho que ver en Crunchyroll. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará la segunda temporada de Arcane en Netflix. De igual forma, Lionsgate hace oficial el anime de John Wick.

Nota del Editor:

Crunchyroll es una gran plataforma, pero al igual que otros servicios de este tipo, la oferta disponible puede ser abrumadora para más de uno. Mi recomendación es elegir uno o dos programas para ver durante cada temporada, y gozar de ellos a tu propio ritmo. En mi caso, son Jujutsu Kaisen y Frieren.

Vía: Crunchyroll