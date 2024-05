Google Chrome obtiene gran cambio en su barra

Desde hace algunos meses se ha visto la intención de Google de integrarse poco a poco dentro de la inteligencia artificial, y por eso se han estado dando actualizaciones con el fin de que el bot de búsquedas se nutra de toda la información que le dan los diferentes usuarios consultan en su día a día. Y ahora, se ha reportando un gran salto dentro de este aspecto, pues su barra estaría cambiando para siempre la forma en que trabaja el propio Chrome.

El aprendizaje automático se ha incorporado según lo menciona la empresa millonaria, el cual es un programa llamado Omnibox y se actualizará con la versión M124, con una de las maneras más inteligentes de que el bot aprenda sobre las búsquedas y que así las recomendaciones sean más atinadas. No está de más decir, que se mejoró hasta que la compañía quedara convencida de sus funcionalidades, pues antes la calificaron de torpe e ineficaz.

Según lo que se ha mencionado, Omnibox tendrá la capacidad estudiar los movimientos, acciones, el contexto y los pasos posteriores al ‘enter’ para entrar en una URL, y el objetivo es lo que ya habíamos revisado, es decir, hacer mejores recomendaciones en cuanto a temas de investigación. Y es que anteriormente la gente daba click por error a ciertas páginas, y en base a eso le lanzaba recomendaciones a los usuarios, las cuales no necesitaban pues solamente activaron por equivocación un link o banner de publicidad.

Entonces, lo que pasará de ahora en adelante con la nueva barra superior, es que si detecta el cambio de página o cierre en los primeros segundos, entenderá que el usuario no quería estar en esa página y si bien no hará un bloqueo, no hará recomendaciones relacionadas a estas páginas. Y eso será un comportamiento que vaya aprendiendo con el uso constante del buscador, algo que será muy avanzado cuando se perfeccione la herramienta.

Aún faltan actualizaciones, pero este es el primer paso hacia el cambio definitivo.

Vía: Google

Nota del autor: Será interesante saber cómo con el pasar el tiempo la inteligencia de Omnibox se va nutriendo básicamente de todo el mundo. Y eso podría hacer que otros buscadores se queden mucho más en el olvido de lo que ya estaban.