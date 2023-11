Pedro Pascal sería el primer actor confirmado en Los 4 Fantásticos

En estos momentos el universo cinematográfico de Marvel no está pasando por su mejor racha como en años anteriores, la prueba de ello son desastres de taquilla como Ant-Man and The Wasp: Quantumania y de forma más reciente con The Marvels, con la cual terminan el año 2023. Sin embargo, parece que ya tienen un plan entre manos, y eso incluye traer actores bastante reconocidos a la ecuación, con una revelación que tal vez no muchos veían venir.

Según lo que comenta el portal conocido como Deadline, muchas de las fuentes en el mundo de Hollywood mencionan que Pedro Pascal se encuentra en conversaciones con Marvel Studios para participar en la adaptación de Los Cuatro Fantásticos del MCU. Lo más llamativo, es que no se trata de un papel menor ni nada parecido, sino que podría dar vida ni más ni menos que Reed Richards, es decir el Sr. Fantastico, con los poderes de estirarse a distancia inimaginables.

Para quien no lo conozca, Reed Richards es un científico brillante y líder de facto del equipo superheroico conocido como “Los Cuatro Fantásticos”. Junto con Susan Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) y Ben Grimm (The Thing), Reed Richards se convierte en uno de los fundadores del equipo después de que un vuelo espacial experimental que les otorga poderes sobrehumanos. Por lo que podría decirse que Pedro Pascal será el líder de todos ellos.

Vale la pena mencionar, que muchos han mencionado a Pascal como la decisión inteligente por parte de Disney, dado que se ha convertido en un actor bastante solicitado, empezando con papeles como el de Mando de Mandalorian y continuando con algunos más que han dejado a la gente sorprendida. Su punto de auge más grande ha sido el de interpretar a Joel en la serie de The Last of Us, firmando ya para una segunda temporada que supuestamente empezará rodaje en un par de meses.

Como es una celebridad bastante popular, es posible que ayude a colocar a Los 4 Fantásticos en buen lugar de taquilla. Más allá de si a la gente le interesa el MCU o no. La película está pensada para estrenarse el 2 de mayo de 2025.

Vía: Deadline

Nota del editor: Tendría todo el sentido del mundo que al final le den el papel en cuestión, dado que el MCU necesita grandes nombres en la actuación para remontar las taquillas. Y dar un aire nuevo a Reed Richards también puede ser la idea precisa.