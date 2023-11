Nuevo video con gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League

Este año no ha sido favorable para DC Cómics y sus productos desarrollados por Rocksteady, dado que uno de los juegos más esperados por parte del estudio, Suicide Squad: Kill the Justice League, ha resultado no ser el proyecto que todo mundo estaba esperando en temas de previews en video. Y es que cuando se liberó el primer video en un State of Play, la gente ha respondido de la peor manera posible, lo que ha llevado al inminente retraso del lanzamiento.

A pesar de los malos comentarios por parte de los fans, sus creadores no se han rendido y buscan entregar una experiencia multijugador aceptable para quienes gozan de las aventuras de estos personajes, por lo que hoy mismo lanzaron un capítulo con forma de documental. En este tenemos un nuevo vistazo al videojuego, con los principios de la historia, así como un poco de gameplay que nos confirma seguirá teniendo un estilo parecido a Fortnite y demás títulos populares.

Aquí lo puedes ver:

Por lo mostrado a través del video, el usuario tendrá toda una gran zona por explorar al puro estilo de los mundos abiertos, a eso se suma un poco de cómo se van a mover en los interiores, con una vista sobre el hombro al estilo de otros juegos single player como The Last of Us. Por supuesto, nos dan un ligero vistazo a cada uno de los personajes, todos con habilidades distintas que seguramente tendrán momentos de brillar según lo que nos aparezca en la historia.

En cuanto a la parte gráfica, las cosas habrían cambiado de forma significativa, pero no tanto en comparación a los videos que se han soltado de manera previa, eso ha asustado un poco a quienes todavía le tiene algo de esperanzas a esta nueva producción de superhéroes. Por otro lado, llama bastante la atención la aparición de personajes villanos como The Penguin, y el presenciar que Flash cuenta con una actitud diferente a la que suele exponer normalmente en series y películas.

Recuerda que Suicide Squad: Kill The Justice League se lanza el 2 de febrero de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Youtube

Nota del editor: Parece que Rocksteady quiere salvar el proyecto a como de lugar, por lo que habría aún una esperanza de traer algo con calidad. Sin embargo, con lo mostrado aquí puede que al final sea algo más del montón, pero ya veremos que sucede.