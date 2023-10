Según un nuevo reporte, ninguno de los seis miembros del reparto de la era de Zack Snyder en el Universo Extendido de DC regresará para repetir sus roles en el nuevo Universo DC liderado por James Gunn y Peter Safran. Como co-directores ejecutivos de DC Studios, Gunn y Safran supervisan el relanzamiento del UEDC en el nuevo Universo DC, que incluye varios cambios de reparto.

Mientras se sabía que Henry Cavill no volvería como Superman, ahora el estado de los otros cinco actores de la Liga de la Justicia está más claro. Según un nuevo reporte de Variety sobre el drama detrás de escena de la última película del UEDC, Aquaman and the Lost Kingdom, el medio señala que “ninguna de las estrellas elegidas por Zack Snyder […] repetirá sus roles en el nuevo universo DC en sus respectivos personajes”.

Variety continúa informando que Jason Momoa, estrella de Aquaman, ha tenido conversaciones para interpretar a un nuevo personaje de DC en la película de Gunn, Superman: Legacy, o en una película en solitario, pero no menciona a los otros actores involucrados en discusiones similares.

Vía: Screenrant

Nota del editor: Al único que quería era a Cavill pero bueno, es una nueva era y esperemos que de verdad ahora sí tengamos algo decente de DC en el cine.