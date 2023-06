Primer vistazo a The Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl Dixon puede sentirse fuera de lugar en Francia, pero Norman Reedus se encuentra en el agua en las primeras imágenes de The Walking Dead: Daryl Dixon. Un avance de la serie derivada de The Walking Dead, que se presentó en AMC durante el estreno de la serie The Walking Dead: Dead City y el final de mitad de temporada de Fear the Walking Dead, muestra al actor en aguas desconocidas: en algún lugar del océano frente a la costa de la Francia postapocalíptica.

Las breves imágenes muestran a Daryl, interpretado por Reedus, atado en la parte superior de un bote salvavidas volcado, planteando más preguntas que respuestas sobre cómo Daryl termina varado en Francia.

En The Walking Dead: Daryl Dixon, “Daryl llega a la costa en Francia y lucha por reconstruir cómo llegó allí y por qué”, dice la sinopsis oficial. “La serie sigue su viaje a través de una Francia fracturada pero resiliente mientras espera encontrar una forma de regresar a casa. A medida que avanza en su viaje, las conexiones que forma en el camino complican su plan final”. “No quiero decir mucho. Solo creo que realmente abraza un escenario de ‘Un extraño en tierra extraña‘, donde exploramos Europa postapocalíptica a través de los ojos de Daryl Dixon“, dijo el director y productor ejecutivo Greg Nicotero anteriormente sobre el spin-off de Daryl. “Debo decir que nos lo hemos pasado muy bien. Realmente es algo diferente. Incluso me sorprendí a mí mismo estando en el set y pensando: ‘He estado en The Walking Dead durante 12 años y aquí estamos’. Pero se siente fresco y nuevo”.

David Zabel (ER, Mercy Street) se desempeña como showrunner de la serie, que cuenta con Scott M. Gimple, director de contenido principal del Universo de The Walking Dead, la ex showrunner de The Walking Dead Angela Kang y el creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, como productores ejecutivos. Junto a Reedus en la serie están Clémence Poésy (Harry Potter) como Isabelle, Adam Nagaitis (Chernobyl) como Quinn, Anne Charrier (The Last Deadly Mission) como Genet, Laika Blanc Francard (My Night) como Sylvie, Eriq Ebouaney (Fox Hunt) como Fallou, Romain Levi (The Tunnel) como Codron y el debutante Louis Puech Scigliuzzi como Laurent.

The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenará este otoño en AMC y AMC+.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Me perdieron con tanto spin-off, ya no sé dónde voy o qué sigue, pero podría retomar el cómic.