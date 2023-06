Última actualización de Windows puede causar problemas

Desde que Windows 11 se ha lanzado a plataformas de Microsoft no todo ha sido sencillo, pues se confirmaron muchos errores que poco a poco se han buscado arreglar, pero todavía hay algo del todo estable. Y ahora, se reporta que con la salida de un nuevo parche, son más problemas los que se presentan en comparación a lo que se está mejorando.

Según lo comentado, gracias a la nueva tecnología ahora es muy complicado el poder tratar de utilizar el navegador de Chrome, mismo que se relaciona con Kernel de Windows y su rendimiento. A esto se le conoce como vulnerabilidad CVE-2023-32019, la cual permite que un usuario autenticado pueda causar una debilidad de divulgación de información.

Para quien no cuenta con Windows 11, es mejor que por ahora no hagan la migración desde el 10, dado que los problemas constantes siguen para desgracia de quien haya confiado en el sistema operativo. Desafortunadamente, las nuevas computadoras ya armadas y laptops van a incluirlo de lleno, por lo que es recomendable no actualizar de momento.

Este es un paso más hacia lo que los principales conocedores de computación consideran como haber lanzado la versión 11 de Windows de forma bastante anticipada, errores que deberán reparar a la brevedad. Esto va tanto para la cuestión de vulnerabilidades y también el funcionamiento de Google Chrome, dado que usa más memoria RAM de lo normal.

Vía: PC Gaming

Nota del editor: Siempre es complicado cuando un nuevo sistema operativo sale a la luz, y estos problemas son prueba de que windows 11 no estaba para nada listo. Pero bien, habrá que esperar a que Microsoft arregle esto.