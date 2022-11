Éste era el final alternativo de The Walking Dead

Después de más de 10 años, la serie de The Walking Dead llegó a su fin hace un par de días. Aquí pudimos ver a los hijos de Rick y Michonne, y a otros personajes, en busca de más sobrevivientes, esto no de una forma melancólica, sino con esperanzas de un mejor futuro. Sin embargo, originalmente se tenía una conclusión diferente, la cual fue eliminada para no contradecir los planes que se tienen para la propiedad en un futuro.

De acuerdo con Insider, el final original de The Walking Dead nos hubiera llevado 10 años en el futuro. Si bien los hijos de Rick y Michonne aún estaban presentes, nuevos personajes también estaban aquí, y el tono era similar. Esta es la descripción que se ofrece al respecto:

“Después de que Daryl se fue, nos dirigimos a Freedom Parkway, en las afueras de Atlanta, donde la icónica toma de Rick descendió del piloto. Vemos una camioneta modificada con etanol, con una mujer y un hombre jóvenes en los asientos delanteros (de unos veinte años). Y a través de la escena, nos damos cuenta de que son los adultos RJ y Judith. Otras versiones adultas de los niños están en la parte de atrás: Coco, Gracie, etc. Están ahí afuera, buscando escoltar a los sobrevivientes de regreso a sus comunidades. Continuando el legado de sus padres. Mientras RJ habla por radio, termina diciendo: ‘Si puedes oírme, responde. Soy Rick Grimes’. (Que, por supuesto, es su nombre, y la línea que Rick dijo en el piloto). Luego terminamos con la voz de un sobreviviente respondiendo: ‘… ¿Hola?’”

¿Por qué no se optó por este final? Bueno, las razones son bastante simples. La primera es que el público no tenía un vínculo emocional con la mayoría de los personajes nuevos que aquí se nos presentaban. La segunda, y probablemente la que más peso tuvo en esta decisión, fue para no contradecir con los planes que se tienen para los spin-off.

Si bien The Walking Dead ha llegado a su fin, ya hay planes para varios spin-off enfocados en diversos personajes. Es así que colocar el final 10 años en el futuro podría contradecir algunas de las historias que se están planeando. En temas relacionados, este es el final que Norman Reedus propuso para la serie. De igual forma, director de The Walking Dead demanda a AMC por $200 millones de dólares.

Nota del Editor:

Aún recuerdo cuándo el primer capítulo de The Walking Dead se estrenó, y toda la emoción que causó. Si bien la serie nunca fue de mi agrado, puedo entender lo emocionante que fue para muchos, es no puedo creer que después de una década, esta historia llegó a su fin.

