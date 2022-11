La investigación por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se ha convertido en un evento que está tomando en consideración casi todos los elementos de la actual industria de los videojuegos. Ahora, a esta conversación se ha sumado EA, ya que Sony asegura que Battlefield no puede competir contra Call of Duty.

Como parte de un documento compartido por la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, de Reino Unido, Sony ha señalado que Call of Duty ha llegado a un nivel tan importante en la industria, que ni siquiera Battlefield puede competir contra la propiedad de Activision hoy en día. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Call of Duty no es replicable. Call of Duty está demasiado arraigado para que cualquier rival, sin importar lo bien equipado que esté, lo alcance. Ha sido el juego más vendido durante casi todos los años en la última década y, en el género de disparos en primera persona, es abrumadoramente el juego más vendido.

Otros editores no tienen los recursos o la experiencia para igualar su éxito. Para dar un ejemplo concreto, Electronic Arts, uno de los mayores desarrolladores externos después de Activision, ha intentado durante muchos años producir un rival para Call of Duty con su serie Battlefield.

A pesar de las similitudes entre Call of Duty y Battlefield, y a pesar del historial de EA en el desarrollo de otras exitosas franquicias AAA (como FIFA, Mass Effect, Need for Speed y Star Wars: Battlefront), la franquicia de Battlefield no puede seguir el ritmo. En agosto de 2021, se vendieron más de 400 millones de juegos de Call of Duty, mientras que Battlefield vendió solo 88.7 millones de copias”.