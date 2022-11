Microsoft piensa que The Elder Scrolls VI será un juego mediano

Desde que Bethesda pertenece a Microsoft, se ha contemplado que las próximas producciones de la empresa serán exclusivas para la compañía, por esa razón juegos como Redfall y Starfield no saldrán en otra plataforma. Y hace poco, los mismos dueños han hecho un poco de lado a cierto juego que se puede considerar como el próximo AAA.

En un nuevo documento que se le envió a los organismos reguladores, donde se sigue abordando el tema de la compra de Activision Blizzard, y en dicho informe podría comentarse que Microsoft está viendo a The Elder Scrolls VI como un juego mediano. Esto se menciona en el papel:

Las decisiones relativas a los juegos de tamaño medio no son una prueba de los incentivos de Microsoft en relación con Call of Duty.

Títulos como The Elder Scrolls 6 (que no se espera que salga a la venta antes de [****], ya que la última entrega de la serie se lanzó en 2011), así como otros títulos futuros, no implicarán que Microsoft renuncie a [****] dólares anuales de ingresos procedentes de los clientes de PlayStation ni que se prive de derechos a cerca de [****] millones de MAU en PlayStation.