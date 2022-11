El hacker del PS3 se une a Twitter

Internamente, Twitter sigue siendo un caos. Después del despido y la renuncia de miles de empleados, Elon Musk se ha visto en la necesidad de reclutar toda la ayuda que pueda. De esta forma, recientemente se reveló que George “geohot” Hotz, hacker famoso por llevar a cabo el jailbreak del iOS y PS3, se ha unido a las filas de Twitter.

Por medio de su cuenta oficial, Hotz le ofreció directamente su ayuda a Elon Musk, en donde aseguró que en solo 12 semanas podría limpiar algunos de esos 1000 microservicios que tiene la compañía. Dicho y hecho, el hacker ahora trabaja en Twitter, en donde planea arreglar la función de búsqueda, y eliminar la ventana emergente de inicio de sesión después de desplazarse.

I’ll put my money where my mouth is. I’m down for a 12 week internship at Twitter for cost of living in SF.

It’s not about accumulating capital in a dead world, it’s about making the world alive.

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) November 16, 2022