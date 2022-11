Estas son las mejores alternativas de Twitter

Como muchos saben, estas últimas semanas han sido todo un caos para Twitter, y eso se debe a las decisiones de su nuevo líder, Elon Musk, quien aparentemente quiere hacer grandes cambios. Sin embargo, cosas como la nueva implementación de la palomita de verificación no terminan de convencer, eso hace que muchos usuarios ya busquen alternativas.

Aquí te las mostramos:

Hive Social

Hive Social se lanzó en 2019, en los últimos días, un número creciente de nuevos usuarios se han. Ofrece una fuente de línea de tiempo donde se puede ver el contenido de las cuentas. También incluye una página Discover para ver el contenido que actualmente es tendencia en la plataforma, está la posibilidad de editar publicaciones ya elaboradas.

Se puede descargar en la App Store y la Google Play Store.

Mastodon

Es una de las alternativas más cercanas con un concepto similar al que ya se puede estar familiarizado. Pero hay que unirse a un servidor específico, algo parecido a Discord. Al igual que este último, no hay límite en la cantidad de servidores a los que unirse. También incluye funciones de microblogging, donde se puede ver a las personas que comparten actualizaciones.

Cohost

Es una nueva red que no se encuentra en un lanzamiento completo, una versión beta. Se puede hacer registro sin código de invitación. Pero el problema es que hay que esperar al menos un día antes de poder publicar allí. Crear una cuenta permitirá examinar el sitio y lo que ofrece, pero no se puede publicar todavía después de verificar su cuenta.

Reddit

Es un sitio web popular para aquellos que desean interactuar con personas sobre un interés o tema específico. Con subreddits para varias cosas, desde pasatiempos como los videojuegos hasta fandoms y más. Cada subreddit tiene sus propias reglas que se deben seguir, y si no se hace, es posible que los moderadores expulsen a la persona en cuestión.

Tumblr

Este sitio estilo blog ofrece un feed que le permite al usuario ver publicaciones recientes de personas que se estén siguiendo. Incluso la persona puede agregar a las publicaciones insertando su propio texto o agregando un elemento multimedia como una foto o un GIF.

Bluesky

Esta página no solo se lanzó por el cofundador y ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, sino que Dorsey lanzó el proyecto en 2019 como una forma de descentralizar su aplicación. También es importante señalar que Twitter está financiando el proyecto. Aún no se lanza, pero hay que estar al pendiente.

Vía: IGN

Nota del editor: Siento que la exageración por la posible caída de Twitter es mucha, siento que Musk está demasiado relajado para este momento, por lo que es posible que todo siga con normalidad. Aún así, no se descarta que las nuevas normas terminen por ser un fracaso rotundo.