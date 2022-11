Dragon Ball Super habría revelado que el Ultra Instinto no es una transformación

Dragon Ball Super sigue más que vigente a día de hoy, esto mediante la nueva película que estrenó en los cines hace un tiempo, así como el manga que sigue su rumbo y ya cuenta con un par de sagas atrás. Y si bien, no logra opacar a grandes éxitos que ya lo superaron como One Piece y Kimetsu no Yaiba, ha dado de qué hablar gracias a cierto dato interesante.

Mediante las nuevas publicaciones de la adaptación en papel, se ha mencionado que el famoso Ultra Instinto no es tal cual una transformación más de la serie, sino que se trata de un estado Zen, uno donde totalmente se controlan los poderes. Mientras que el Super Saiyajin siempre se basa en las emociones, normalmente con sentimientos de enfado.

The only interesting tidbits I could find from this month's "Interval Special".

This confirms 'True Ultra Instinct' isn't some new variant, just 'Ultra Instinct -Sign- + emotions'. So, even in colored manga, the hair color will remain the same as -Sign-. pic.twitter.com/lsyvzP2lnp

