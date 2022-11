Marvin el Marciano se une oficialmente Multiversus

Multiversus es el lanzamiento multiplayer más popular del momento, dado que mes con mes nuevos personajes del mundo de Warner Bros. se van uniendo para librar los combates más feroces posibles. Y este mes no es la excepción, pues se confirmó la llegada de Marvin el Marciano de Looney Tunes, aunque la fecha de lanzamiento era algo un tanto incierta.

Así mediante la cuenta oficial de Twitter del juego, los desarrolladores, Player First Games, confirmaron que el personaje se unirá al título este 21 de noviembre a las 12:00 p.m. del centro de México. Eso significa, que para este momento ya lo puedes descargar mediante la nueva actualización, y así aprender los diferentes movimientos que este nos ofrece.

Message from Mars! Marvin arrives in our orbit tomorrow!! We'll have downtime from 9:00am to 10:00am pst. Tune in to our Marvin stream at 9:30am! #MultiVersus @LooneyTunes https://t.co/SPvej2lZNk pic.twitter.com/rHVjH0plxj

— MultiVersus (@multiversus) November 21, 2022