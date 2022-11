Aunque el anime de Dragon Ball Super llegó a su fin en 2018, el manga de esta serie se ha mantenido activo, y en agosto de este año vimos la conclusión al arco de Granolah. Sin embargo, la historia tomó un descanso indefinido después de estos eventos. Afortunadamente, parece que la espera por fin llegará a su fin dentro de poco.

De acuerdo con una filtración de la revista V Jump de Shueisha, el capítulo 88 del manga de Dragon Ball Super estará disponible el próximo 20 de diciembre. Aquí se nos presentará un nuevo arco. Sin embargo, en lugar de continuar con los eventos después de la llegada de Black Freezer, la historia será una precuela de Dragon Ball Super: Super Hero, la más reciente película de la serie.

NEWS! Dragon Ball Super Manga returns next month on December 20th!

A new arc begins! Goten & Trunks will become Super Heroes?! All eyes on the duo, expect to see a lot of Gohan & Piccolo in the Manga! Story is prequel to SUPER HERO, events that happened just before the movie! pic.twitter.com/Oomgwe6S7I

— Hype (@DbsHype) November 17, 2022