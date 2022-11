Elon Musk da a conocer la nueva política de Twitter

Como se puede notar, esta semana en particular ha sido todo un tema respecto a Twitter, dado que con la llegada del nuevo dueño de la compañía, parece ser que las cosas van a ser de lo más diferentes. De hecho, Elon Musk recientemente ha dado un comunicado nuevo mediante su cuenta oficial, mismo en el que nos estipula la nueva política de la empresa.

Lo primero que está señalando es la libertad de expresión en la plataforma, por lo que los usuarios podrán dar a conocer lo que en verdad piensen, pero eso no significa que habrá libertinaje total. Y es que escribe que los Tweets que inciten al odio van a desaparecer totalmente del algoritmo, sobre todo con discursos negativos de grandes figuras de difusión.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022