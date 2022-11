Elon Musk habla acerca del caos en Twitter

Esta última semana ha sido de total caos en la plataforma de Twitter, esto se debe a las nuevas normas que está aplicando el nuevo dueño de la compañía, Elon Musk, quien para empezar modificó el proceso de verificación. A eso se le suma el retirar la etiqueta de oficial, misma que solo regresó para ciertos usuarios selectos de la talla de político y estrellas.

Según los informes, la última ronda de despidos llegó esta semana, después a los restantes se les dio un ultimátum de comprometerse a largas horas en el sitio web o renunciar con una indemnización. Según la reportera de tecnología Kylie Robertson, el 75 % de los empleados aceptaron recibir el paquete y posteriormente se revocó el acceso a la credencial de los empleados, cerrando así algunas horas las oficinas.

En una serie de tuits el jueves, Musk bromeó sobre todo el calvario, incluso desplegando el meme de la tumba de Grant Gustin de The Flash. Luego afirmó que el sitio web acaba de alcanzar otro máximo histórico en el uso de Twitter.

How do you make a small fortune in social media?

Start out with a large one.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022