Se acusa a Google de haber pagado dinero a Activision para no competir

Según una copia no redactada recientemente de una demanda que hizo el creador de Fortnite , Epic Games, misma que se presentó por primera vez contra Google en 2020, la compañía pagó a Activision Blizzard alrededor de $360 millones durante tres años, informó Reuters. Google también acordó pagar al estudio Riot Games de League of Legends, propiedad de Tencent, alrededor de $30 millones durante un año.

La demanda, que acusa a Google de restricciones anticompetitivas en los mercados de dispositivos móviles, también nombra a Nintendo y Ubisoft en una lista de 24 empresas supuestamente compensadas en un intento por disuadir a la competencia de su Play Store.

Sin embargo, todo esto se puede declarar un tanto fraudulento, dado que la vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos de Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey, dice que las afirmaciones hechas en la demanda de Epic son falsas.

Aquí lo que comenta:

Epic is accusing Activision Blizzard’s partner Google of paying us not to compete with them.

To be clear: that's false.

Google never asked us, pressured us, or made us agree not to compete with them – and we’ve already submitted documents and testimony disproving this nonsense.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) November 17, 2022