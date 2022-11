Después de 14 años en el mercado, y con planes para el futuro, el Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en toda una industria. Sin embargo, todo tiene que acabar eventualmente, y muchos se preguntan cuándo es que el MCU tendrá una conclusión. De esta forma, Nate Moore, Marvel Studios Vicepresidente de Producción y Desarrollo, habló sobre este tema.

En una reciente entrevista en el podcast de The Town with Matthew Belloni, Moore fue cuestionado ante una posible conclusión para el MCU. Aunque el Vicepresidente de Producción y Desarrollo no tiene una idea clara de esto, ha señalado que si Marvel Studios no da por sentado su presencia en esta industria, podrán seguir creando contenido por años. Esto fue lo que comentó:

“Creo que puede durar mucho tiempo. Creo que tenemos que continuar… No podemos sentarnos en nuestros laureles. No podemos pensar que tenemos las respuestas. Tenemos que seguir ampliando los límites en cuanto al género y lo que estamos dispuestos a explorar. Pero para mí, las películas de Marvel son solo películas. Nuestro material de origen es solo… Sería como decir, ‘Oye, ¿las películas sobre libros van a durar para siempre?’ Probablemente. Pero vinieron… es cíclico, ¿verdad? Las cosas vuelven. Creo que podemos ir por un tiempo. Tenemos muchas cosas geniales en proceso y, honestamente, no podemos encontrar espacio para ellas. Una de las mejores cosas de Disney+ fue que pudimos contar historias que estábamos como, ‘No sé si seremos capaces de contar esa historia’. Y ahora, estamos como, ‘Oh, ¿tenemos otra salida?’ Porque, no queremos hacer diez películas al año. Eso va a ser malo. Moon Knight, por ejemplo. Hemos estado hablando de Moon Knight durante mucho tiempo y simplemente no podía estar en la pizarra porque hay demasiadas cosas. Pero, de repente, tenemos una salida secundaria donde podemos contar seis horas de una historia genial de Moon Knight que de otro modo no existiría. Y creo que hay muchas otras propiedades que no hemos tenido la oportunidad de contar. Entonces, creo que puede continuar por un tiempo, siempre es mucho tiempo. Ciertamente, no sentimos que hayamos terminado”.

Por su parte, Marvel tiene planes de, por lo menos, seguir en su camino hasta el 2026. Una vez que la saga del Multiverso llegue a su fin, los escritores aún tienen cientos de historias en las que se pueden inspirar para hacer que este universo siga su curso. Con las propiedades de X-Men y los 4 Fantásticos en su poder, el cielo parece el límite.

Usualmente, las películas de héroes, especialmente Marvel, se han comparado con los western y los musicales. Sin embargo, el mercado actual es completamente diferente al que vimos cuando estos dos géneros fracasaron. Lo único que podría ser un impedimento para Marvel, serían los actores, los cuales tal vez no desean dedicar sus vidas a estos proyectos o, como sucedió con Chadwick Boseman, no pueden seguir adelante.

