James Cameron critica a los personajes de DC y Marvel

El director James Cameron está entusiasmado por el próximo estreno de Avatar: El Camino del Agua, dado que es una secuela esperada de hace más de 10 años atrás en el tiempo. Y en ocasiones se le ha pedido su opinión en cuanto a las grandes producciones de hoy en día, sobre todo con el cine de Marvel y DC, teniendo un comentario no del todo complaciente.

Concretamente, menciona que los personajes que aparecen en dichos filmes actúan como si estuviesen en la universidad, sin ningún tipo de preocupaciones o elementos que los hagan crecer como individuos. Con esto quiere decir totalmente que tendrían un problema de identidad, a la vez que no son tan profundos, pero eso se contrasta dado que son filmes para toda la familia.

Aquí su comentario:

Cuando miro estas películas grandes y espectaculares, te estoy mirando a ti, Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero realmente no lo hacen. Nunca cuelgan sus espuelas por sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos conectan a la tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la manera de hacer películas.

Los superhéroes en general siempre me parecieron un poco fantasiosos, y quería hacer algo que hubiera estado más en la línea de Terminator y Aliens., que compras la realidad de inmediato. Así que estás en un mundo real, no estás en una ciudad mítica de Gotham. O Superman y el Daily Planet y todo ese tipo de cosas, donde siempre se sintió muy metafórico y como un cuento de hadas. Quería que fuera: es Nueva York. Nieva. Un chico es mordido por una araña. Se convierte en este niño con estos poderes y tiene esta fantasía de ser Spider-Man, y hace este traje y es terrible, y luego tiene que mejorar el traje, y su gran problema es el maldito traje. Ese tipo de cosas. Quería fundamentarlo en la realidad y fundamentarlo en la experiencia humana universal. Creo que hubiera sido una película divertida de hacer.