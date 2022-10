James Gunn y Peter Safran tendrán puesto de co-presidentes en DC Films

Hace poco se mencionó que el director de la división de películas de DC había dejado su puesto, esto tras terminarse la producción final de Black Adam y otros proyectos que se terminaron cancelando por parte de Warner Bros. Discovery. Por fortuna, ya no tenemos que esperar mucho para saber quién es el sucesor de dicho puesto, mismo que será compartido.

Según The Hollywood Reporter, WB Discovery eligió al director James Gunn para convertirse en codirector ejecutivo de DC Studios, una nueva división de Warner Bros que reemplazará a DC Films y supervisará los proyectos de cine, televisión y animación de DC. Quién compartirá el liderato con él es ni más ni menos que el productor Peter Safran.

El informe menciona que Gunn se centrará en el lado creativo del estudio, mientras que Safran se encargará de los elementos comerciales y de producción. Gunn también continuará dirigiendo proyectos, mientras que Safran seguirá produciendo. Eso significa, que grandes obras como The Suicide Squad tendrán sus secuelas de manos de Gunn.

Preciso. Muy contento de estar aquí. #DC

Por ahora, no se sabe si esta afiliación dejará a la deriva proyectos como la tercera parte de The Guardians of The Galaxy, o si Gunn ya cuenta con un contrato que deba cumplir antes de pasarse de lleno a DC. El hecho, es que esto es un paso positivo para que DC pueda ponerse a la altura de Marvel, incluso un poco más.

Vía: IGN