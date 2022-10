Black Adam recibe calificaciones por parte de la prensa

En dos días más una de las películas más esperadas por parte de los fanáticos de DC al fin verá la luz, esta es ni más ni menos que Black Adam, la cual estaría uniendo más universos, dado que se relaciona con Superman y Shazam. Y si bien, es una propuesta fresca, al parecer la audiencia especializada le está lanzando tomates un tanto caducados.

Mediante la página de medios conocida como Rotten Tomatoes, se puede apreciar que el porcentaje de la película es de un 47%, lo que indica algo negativo, pues la calificación aprobatoria va de 60% para adelante. Eso significa, que la llegada del superhéroe al universo de DC no le ha gustado mucho a la crítica, ni siquiera a los fans del cómic.

Aquí algunos comentarios:

The Playlist: Los efectos son falsos e ingrávidos, incluso para este tipo de cosas, y lo que está en juego es inexistente.

Nerdist: Si bien gran parte de Black Adam funciona, el conjunto no puede escapar del desorden de tratar de agregar, o impulsar, una franquicia en lugar de contar una buena historia.

CNN: Después de la feliz experiencia de DC con el alegre Shazam, esta monótona adición a su universo simplemente subraya lo difícil que es atrapar un rayo una vez, y mucho menos dos.

IndieWire: No hay un solo personaje aquí que no se sienta como una fotocopia barata de uno de Gotham o el MCU, ni un solo ritmo que no se sienta como si no hubiera sido probado por la audiencia dentro de una pulgada de su vida.