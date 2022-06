¿Quién es Black Adam, la nueva estrella del DCEU?

Con el estreno de Black Adam el próximo mes de octubre, muchos fans del DCEU serán expuestos por primera vez a este personaje. De esta forma, este es el momento correcto para conocer un poco más sobre la historia de este personaje, para que así más personas tengan un conocimiento previo antes de ver la interpretación de Dwayne Johnson en la pantalla grande.

¿Quién es Black Adam?

Para comenzar, Black Adam comenzó con un villano en los cómics de Captain Marvel publicados por Fawcett Comics. Otto Binder y C. C. Beck fueron los responsables de crear a este personaje, quien en 1945 debutó como un enemigo más de la familia Marvel.

Una vez que DC obtuvo los derechos de Fawcett Comics, y cambió el nombre de Captain Marvel a Shazam en 1973, se estableció una vez más a Black Adam como uno de los villanos principales de este héroe, pero ahora con un rol más recuente, y un papel antagónico. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XXI que la concepción de este personaje cambió a lo que conocemos hoy en día.

Gracias a Jerry Ordway, Geoff Johns, y David S. Goyer, Black Adam se convirtió en un antihéroe corrupto, uno que si bien aún tiene conflictos con Shazam, cuenta con un enfoque completamente diferente al que vimos a lo largo del siglo XX. Black Adam ha destacado por su participación en cómics como Justice Society of America (JSA), Villains United, Infinite Crisis y 52, los cuales han elevado la prominencia del personaje en el Universo DC.

Poderes

Dependiendo del escritor y la era, los poderes de Black Adam varían un poco. Originalmente, y para diferenciarlo de Shazam, este antihéroe utilizaba los poderes de seis Dioses egipcios. Sin embargo, todo se reducía a una mayor velocidad, fuerza y algunas habilidades especiales.

Recientemente, Black Adam ha optado por hacer uso de los poderes que le han otorgado seis Dioses griegos, similar a Shazam. Al final del día, depende mucho de la continuidad y del escritor, el tipo de mitología que se usa, aunque las habilidades son muy similares.

Black Adam fuera de los cómics

Junto a su extensa historia en los cómics, Black Adam también ha participado en diferentes proyectos en la televisión, cine y juegos. Pese a no aparecer por completo, el episodio de “Isis” en Smallville tiene la primera referencia a este personaje en live action fuera de su medio tradicional.

Desde los 80, Black Adam ha formado parte de diversas series animadas, con sus apariciones más recientes llevándose a cabo en Young Justice, Justice League Action y Batman: The Brave and the Bold. Pese a que el DC Animated Movie Universe fue el gran equivalente del MCU, pero en forma animada, este personaje no apareció en una sola cinta.

Respecto a los videojuegos, Black Adam no solo ha tenido una buena presencia en los títulos de LEGO y en DC Online, sino que también es uno de los peleadores que encontramos disponibles en Injustice y su secuela.

Película

Como ya lo saben, el próximo mes de octubre por fin se estrenará la película de Black Adam. Esta cinta no solo introducirá a este antihéroe al DCEU actual, sino que también nos presentará versiones live action de los miembros de la Justice Society of America. Puedes checar el primer tráiler de esta cinta aquí.

Vía: DC