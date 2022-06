Ésta es la cronología de Fast & Furious

Por más extraño que suene, la serie de Fast & Furious cuenta con una extensa y algo complicada historia. Con 12 proyectos cinematográficos, nueve películas, un spin-off y dos cortos, puede ser algo complicado comprender la cronología completa de Toretto y su familia. Afortunadamente, aquí te compartimos una lista que organiza los eventos de este universo de una forma que es fácil de comprender.

The Fast and the Furious (2001)

La película que comenzó todo. Este es el punto inicial de esta historia. Aquí se nos presentan a varios de los personajes principales, como Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O’Conner (Paul Walker). La cinta nos cuenta una travesía de un policía infiltrándose en una pandilla de corredores callejeros, y se establecen las bases de la franquicia.

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

Alguna vez te preguntaste cómo es que Brian viajó de Los Ángeles a Miami, y cómo es que este personaje fue perseguido por la ley. Bueno, este corto de seis minutos explica esto, y funciona como una precuela de la segunda película en la serie. Paul Walker retoma el papel principal, con todo y su cabello de la época.

2 Fast 2 Furious (2003)

Pese a la omisión de Toretto, esta secuela nos presenta una evolución natural para la serie, la cual contaba con un toque de acción bastante tradicional para la época. Junto a esto, se introducen los personajes Roman Pearce (Tyrese GIbson) y Tej Parker (Chris “Ludacris” Bridges).

Los Bandoleros (2009)

Situado entre los eventos de The Fast and the Furious de 2001 y Fast and Furious de 2009, este corto reintroduce a Dom, quien, para este punto en la cronología, se encontraba alejada de todas las situaciones que ocurrían en este mundo. Este proyecto fue un pequeño teaser de la cuarta gran película en la serie.

Fast & Furious (2009)

La cuarta película en la serie es, cronológicamente hablando, la tercera. En lo que podría considerarse un soft-reboot, esta cinta nos presenta varios elementos que ya vimos en la primera aventura de este mundo, como Brian, como policía una vez más, trabajando encubierto para arrestar a un criminal. Junto a esto, se revela que Letty, interpretada por Michelle Rodríguez, ha muerto, y ahora Dom trata de vengar su muerte.

Fast Five (2011)

Este es el punto de no retorno. Aunque originalmente parecía que esta iba a ser la última película en la serie, en realidad es el inicio de la franquicia que conocemos hoy en día. Dom y Brian están tratando de escapar de la ley, y llegan a Brasil, en donde crean un plan para vivir sin preocupaciones, pero necesitan ayuda, y entre algunas caras conocidas, como Roman Pearce y Tej Parker, aquí se nos presenta a los personajes de Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y, cronológicamente hablando, a Han Lue (Sung Kang).

Fast & Furious 6 (2013)

Resulta que Letty no está muerta, sino que trabaja para un criminal buscado por todo el mundo. Ahora es la tarea de Toretto y su familia de no solo recuperar a su compañero, sino de detener a un nuevo grupo de enemigos. Aquí vemos cómo el universo se expande con referencias a otras películas, así como una escena post-créditos en donde podemos ver a Han en un accidente de carros que ha causado el origen de mucha confusión.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Es hora de volver al pasado, bueno, más o menos. Aunque The Fast and the Furious: Tokyo Drift fue la tercera cinta en la serie, los eventos de Fast & Furious 6 revelan que esta aventura en Japón en realidad se lleva a cabo mucho después de lo pensado. Aquí vemos un poco más de Han, y se revela por completo el accidente en donde “muere”.

Furious 7 (2015)

Deckard Shaw, el personaje de Jason Statham, no está contento con la encarcelación de su hermano en Fast & Furious 6, así que organiza un plan para vengarse de Toretto, y su primera misión fue asesinar a Han. Junto a esto, se introduce a Mr. Nobody, y a un extenso mucho que solo puede crecer. Todo esto culmina en una emotiva despedida para el personaje de Brian, esto después del fallecimiento de Paul Walker.

The Fate of the Furious (2017)

Aunque al principio parece que todo va bien en la vida de estos personajes, de manera inesperada, Toretto traiciona a su familia, y la pregunta de ahora es averiguar cómo es esto posible. Afortunadamente, los enemigos ahora son amigos, por lo que Deckard Shaw y su hermano regresan, solo que en esta ocasión para apoyar a Toretto y compañía.

Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)

El primer spin-off de la serie es protagonizado por Hobbs y Shawn, quienes dejan de lado el aspecto de los carros, para enfocarse en problemas internacionales que se asemejan más a una película estilo Misión Imposible. Considerando los problemas entre los actores, es probable que este sea el último proyecto en donde Dwayne Johnson tenga un papel.

F9 (2021)

La más reciente entrega de la serie continúa con el peligro que impone Chiper, interpretada por Charlize Theron. Junto a esto, se nos presenta al hermano de Dominic Toretto, interpretado por John Cena. Este no es el final, ya que Fast X ya está en desarrollo, y veremos a más personas y, si los actores logran reconciliarse, incluso Hobbs podría regresar a este universo.

Vía: IGN