El día de ayer surgió un reporte en donde se mencionaba que la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, tendría planeado demandar a Microsoft por su compra de Activision Blizzard. Aunque por el momento no hay un proceso legal en marcha, los responsables de Call of Duty han mencionado que están dispuestos a pelear en la corte para concluir esta adquisición.

De acuerdo con el COO de Activision, la compañía tiene planeado luchar en la corte cualquier demanda que se les presente. Por su parte, Lulu Cheng Meservey ha mencionado que Activision y Microsoft están trabajando con todos los reguladores para resolver cualquier tipo de problemas que esta adquisición presente. Esto fue lo que comentó:

We're committed to continuing to work cooperatively with regulators around the globe to allow the transaction to proceed, but won't hesitate to fight to defend the transaction if that's needed.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) November 24, 2022