Microsoft explica cómo funcionan sus exclusivas

Mucho se ha comentado sobre la posible exclusividad de Call of Duty tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. De esta forma, la compañía de Redmond ha compartido un nuevo documento en donde explica que la franquicia de disparos en primera persona llegará a PlayStation, debido a que es una propiedad de alto alcance.

Como parte de la investigación a cargo de la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, de Reino Unido, Microsoft compartió un nuevo documento en donde señala que sus juegos caen en tres grupos. Estos son:

-Títulos con audiencia de nicho, compuestos por propuestas como Psychonauts 2 o Fallout 76 con “pequeñas comunidades”.

-Desarrollos de rendimiento incierto al ser nuevas IP, donde encontramos a Starfield y Redfall, ambos confirmados como exclusivos de PC y Xbox Series X|S.

-Producciones para audiencias masivas, como Call of Duty y Minecraft.

De estos grupos, solo los segundos tendrían alto valor de exclusividad. Es así que Microsoft no descarta los ingresos que se generarían al ver a Call of Duty en PlayStation. Junto a esto, se menciona que títulos como The Elder Scrolls VI entrarían en el segundo grupo, esto debido a que no hemos visto una nueva entrega desde hace varios años.

Solo nos queda por ver si Microsoft respeta estos grupos una vez que la compra de Activision Blizzard logre completarse. En temas relacionados, Microsoft ha sido demandado por esta adquisición. De igual forma, documento revela cuándo comenzaría la siguiente generación de consolas.

Nota del Editor:

Microsoft no debería llegar a estos extremos para convencer a las comisiones comerciales de que Call of Duty llegará a PlayStation. De igual forma, otros documentos han señalado que, eventualmente, la serie de disparos será una exclusiva de Xbox.

Vía: Stephen Totilo