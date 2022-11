La siguiente generación comenzaría en el 2028

Como parte de un nuevo comunicado compartido por la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, de Reino Unido, respecto a la compra de Activision Blizzard, la siguiente generación de consolas comenzaría, como mínimo, hasta el otoño de 2028.

En un nuevo documento, tanto PlayStation como Xbox señalan que sus próximas consolas generacionales llegarían al mercado no antes del otoño de 2028. Esta información salió a la luz, debido a que se ha señalado que Microsoft le presentó a Sony un contrato para que Call of Duty aún llegue a sus consolas hasta el 2027, lo cual dañaría las ventas de su próxima generación. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“[Microsoft y Activision] no discuten que es probable que una parte de los jugadores reevalúen la propiedad de su consola al comienzo de una nueva generación. Pero también notan que este es un evento que solo ocurre aproximadamente cada ocho años. No se espera que la próxima nueva generación de consolas se lance antes del otoño de 2028 como muy pronto”.

Por su parte, se ha señalado que el contrato presentado por Microsoft le da a Sony el suficiente tiempo para adaptar su estrategia comercial. En respuesta, esto fue lo que PlayStation comentó:

“Microsoft ha ofrecido continuar haciendo que los juegos de Activision estén disponibles en PlayStation solo hasta 2027… Para cuando SIE lance la próxima generación de su consola PlayStation (lo que probablemente ocurrirá alrededor de [redactado]), habrá perdido el acceso a Call of Duty y otros títulos de Activision, haciéndolo extremadamente vulnerable al cambio de consumidor y la subsiguiente degradación en su competitividad. Incluso suponiendo que SIE tuviera la capacidad y los recursos para desarrollar una franquicia de éxito similar a Call of Duty, se necesitarían muchos, muchos años y miles de millones de dólares para crear un rival para Call of Duty, y el ejemplo de Battlefield de EA muestra que muy probable que los esfuerzos no tengan éxito”.

La idea de que una nueva generación comience en seis años no debería ser una gran sorpresa. Recordemos que el PS4 y Xbox One también gozaron de casi ocho años en el mercado. Lo interesante, es el hecho de que, probablemente, los juegos de Call of Duty ya no lleguen a PlayStation cuando la siguiente generación comience.

Tal parece que para 2028 veríamos una nueva generación de consolas. Esto quiere decir que en los próximos seis años, tanto PlayStation con Xbox tendrán que hacer todo lo posible para mantenerse al margen de una tecnología que avanza de forma rápida.

