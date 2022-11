La serie de The Last of Us nos presenta nuevo póster

Por mucho, uno de los shows que más se esperan en la plataforma de HBO Max el próximo año es el de The Last of Us, mismo que nos ha estado mostrando avances constantes para subir la emoción de querer admirar sus capítulos. Y sin duda, lo que más llama la atención respecto a la adaptación, es el asunto de cambiar un poco la historia para tener coherencia.

Para celebrar que faltan prácticamente dos meses para el estreno oficial, la propia cuenta de la franquicia de PlayStation ha compartido un nuevo póster para promocionar el producto al público. En la imagen se puede ver a los personajes de Ellie y Joel, con una pose que puede ser bastante parecida a la que tenían en la portada de la versión estándar que tuvieron en PS3.

Dale un vistazo:

Pedro Pascal is Joel. Bella Ramsey is Ellie. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/JhKTrcsMpd — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 23, 2022

Vale la pena mencionar, que en el propio póster nos están recordando que la emisión del primer episodio de The Last of Us para HBO se dará el próximo 15 de enero del 2023. No se ha especificado tal cual si van a liberar todos los episodios, pero se espera que por lógica vaya saliendo uno de forma semanal, al igual que con programas como House of The Dragon.

Recuerda que podrás ver la serie en la plataforma de HBO Max.

Nota del editor: La emoción por ver esta serie crece cada vez más, la verdad es que en estos momentos no estoy pagando HBO Max, dado que no tengo tiempo de ver muchas cosas. Sin embargo, el día que salta el primer episodio de TLOU es el día que pago la membresía hasta que se termine la temporada.