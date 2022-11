Creador de Attack on Titan se disculpa por el final del manga

Como ya se sabe, Attack on Titan llegó a su conclusión en la parte impresa hace muy poco tiempo atrás, dando así un cierre a los arcos con que la franquicia comenzó y enganchó a su propia base de fans. Sin embargo, el último episodio no terminó por convencer a la audiencia, y no son pocas personas, sino una gran multitud que se quedó decepcionada.

Durante la Anime NYC, el creador de la franquicia, Hajime Isayama, dio algunas palabras respecto al cierre de la marca, y sobre todo con la parte que se volvió un tanto polémica. En la plática surgió una disculpa hacia los seguidores, mencionando que incluso él mismo sigue teniendo dudas respecto a cómo terminó la obra de gran escala, no solo siendo un éxito de japón.

Ante estas declaraciones, el público lo ovacionó de manera positiva, después de todo el camino y clímax hacia la conclusión cumplió con las expectativas y sobre todo con el desarrollo de muchos personajes. Así al poco tiempo el autor dejó un mensaje en Twitter tras haber analizado las emociones que se encontraban en su interior.

This moment made my whole month now I swear 🥹

I’m sooo happy that Isayama now genuinely sees how much we love the story he created and ended, and that he doesn’t have to feel doubtful anymore. Thank you all those who cheered him up 🙌🏼 pic.twitter.com/5xqB4aDvOk

— Subarashii (@SUBARASHII95) November 19, 2022