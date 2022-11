Se revela nuevo vistazo al final de Attack on Titan

Los fans de Attack on Titan no pueden esperar un solo segundo más para la llegada de los últimos capítulos del anime. Aunque aún falta bastante para volver a Eren y compañía, MAPPA, el estudio de animación a cargo de esta adaptación, ha compartido un nuevo póster de los próximos episodios.

Por medio de sus redes sociales, MAPPA compartió un póster en donde se puede ver a personajes como Mikaso rodeando a Eren en su forma de Titán, algo que luce impresionante, y prepara a todos los fans para los eventos que concluirán esta historia.

【New Key Visual】

Attack on Titan Final Season Part 3

Scheduled for 2023! ✨More: https://t.co/ECNVkPUHdU pic.twitter.com/mROJ2WUL8a — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 13, 2022

Hablando de la historia, se ha confirmado que el anime seguirá al pie de la letra los eventos del manga, algo que muchos esperaban no fuera el caso, ya que esta conclusión no fue del agrado de todo la comunidad. Solo nos queda esperar para ver si todos los que solo han visto el anime están contentos o no con este final.

La tercera parte de la última temporada de Attack on Titan se estrenará en algún punto de 2023. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo arte del anime. De igual forma, se revela nuevo promocional de los últimos capítulos.

Vía: MAPPA