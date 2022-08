Aunque por el momento sigue sin haber una fecha de estreno exacta para la tercera parte de la cuarta temporada de Attack on Titan, MAPPA está trabajando arduamente en este proyecto, y no quiere que los fans se olviden de Eren y compañía. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo vistazo a este anime, pero con la aparición de alguien completamente inesperado.

Recientemente, se compartió un nuevo póster para el anime de Attack on Titan. Aquí podemos ver a Eren sentado, tratando de hacerse una cola de caballo, un estilo muy moderno y, para la sorpresa de muchos, está acompañado de uno de los tantos peluches de Sanrio.

Para aquellos que no reconozcan el nombre, Sanrio es una compañía japonesa encargada de crear peluches, productos de belleza, ropa y mucho más. Por si fuera poco, ellos son los responsables de crear a Hello Kitty. Si bien la icónica mascota no está presente en esta colaboración, sí vemos a uno de sus tantos compañeros.

Por lo mientras, se espera que la tercera parte de la última temporada de Attack on Titan se estrene en algún punto de 2023. En temas relacionados, este arte nos muestra la forma final de Eren. De igual forma, una figura de este personaje llamó la atención del internet por sus atributos.

Vía: Attack on Titan