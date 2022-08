Movie Review – Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball es un fenómeno mundial sin igual. Desde que Akira Toriyama nos presentó a Goku en las páginas de Shonen Jump en 1984, el anime y manga nos han entregado algunos de los momentos más icónicos que esta forma de entretenimiento tiene para nosotros. Desde las finales del Torneo 23 de las Artes Marciales, pasando por la llegada de Vegeta y Nappa a la Tierra, hasta la gran pelea contra Jiren. Siempre que esta amada serie decide regresar de una forma u otra, una celebración por parte de los fans le sigue. Aunque por el momento no hay información sobre una posible adaptación de los arcos de Moro y Granolah, Toei Animation nos sorprendieron hace tiempo cuando revelaron que Kakaroto y compañía regresarían a la pantalla grande este mismo año, con una película enfocada por completo en Gohan y Piccoro, dos de los personajes más queridos, pero que no han tenido la atención que muchos deseaban, al menos hasta ahora.

Originalmente planeada para el pasado mes de abril, pero retrasada por un ataque cibernético, Dragon Ball Super: Super Hero llegó a Japón el pasado mes de junio. Desde su primera proyección, los fans alrededor del mundo no podían esperar un solo segundo para ver esta cinta, especialmente considerando que en esta ocasión no solo el enfoque está en otros personajes, sino que la Patrulla Roja, enemigos que no han sido un verdadero peligro desde al anime original, están de regreso. Por si fuera poco, el estilo de animación dejó de lado el 2D que tanto ha caracterizado a la serie, y se optó por el uso del GCI. Afortunadamente, la espera para los espectadores en América Latina no fue tan larga, solo dos meses. Junto a esto, se confirmó que Mario Castañeda y compañía retomarían sus papeles más reconocidos y, debido a tristes circunstancias, Gohan contaría con una nueva voz.

De esta forma, por fin tuvimos la oportunidad de ver Dragon Ball Super: Super Hero. Con un estreno planeado para el próximo 18 de agosto, este es uno de los eventos cinematográficos más esperados del año para muchas personas. Han pasado cuatro años desde que el último episodio del anime se transmitió, y las expectativas de los fans son bastante altas, especialmente después de una gran recepción en Japón, y otros territorios que ya vieron esta cinta. ¿Acaso Dragon Ball Super: Super Hero es todo lo que hemos esperado? ¿Una aventura de Dragon Ball sin Goku y Vegeta vale la pena? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Movie Review.

Héroes contra Villanos

Antes que nada, no esperen que Dragon Ball Super: Super Hero sea la gran continuación a los eventos del anime o del manga. Al desarrollarse años después de estos sucesos, la película logra encontrar un punto medio que le permite ser canon, y al mismo tiempo no tener que preocuparse por cómo es que la pelea con Granolah afecta el regreso de la Patrulla Roja. Esto también significa que no necesitas un gran conocimiento para entender qué está pasando. Gracias a una gran recapitulación de los eventos que vimos en el anime original, algo que los fans podrán apreciar mucho, ya que vemos escenas clásicas reanimadas con el nuevo estilo visual, el espectador logra entender de buena forma quiénes son los antagonistas, sus motivos y el papel que jugaron nuestros héroes en su derrota hace muchos años.

Todo comienza un día tranquilo en la vida de Piccoro. Después de entrenar a Pan, quien ahora es una niña de tres años, el guerrero es atacado por un misterioso androide que se hace llamar Gamma 2. Para la sorpresa del Namekuseiano, su adversario lo llama un villano, algo que en algún punto en la historia no estaba alejado de la realidad, y procede a pelear contra él por la justicia y el bien de la humanidad. Sin embargo, nuestro protagonista rápidamente se da cuenta de que este robot forma parte de la Patrulla Roja, y procede a investigar el regreso de esta organización después de fingir su derrota.

Para vencer a la Patrulla Roja, así como a los androides Gamma 1 y Gamma 2, los cuales tienen poderes que se podrían comprar con Goku y Vegeta, Piccoro decide enlistar a Gohan para que lo ayude, debido a que los Guerreros Z más poderosos se encuentran entrenando junto con Broly en el planeta de Beerus. Sin embargo, el hijo de Kakaroto ha olvidado su espíritu de pelea para concentrarse en su investigación biológica. Lamentablemente, una vez que Pan, su hija, es raptada por los verdaderos villanos, su única opción será despertar una vez más al poder que se esconde dentro de él.

Uno de los mayores puntos en la historia de Dragon Ball Super: Super Hero, es el hecho de que Gohan ha dejado de lado su vida como guerrero, para enfocarse en los estudios. Este es un concepto muy interesante, da pie a una exploración del personaje, y lo pone en situaciones complicadas. ¿El problema? Esto ha sido todo lo que el hijo de Goku ha hecho desde la saga de Majin Buu. Cada vez que lo vemos de alguna forma u otra, este ha sido su conflicto. Es algo que se repite en La Resurrección de Freezer y durante el Torneo de Poder en Dragon Ball Super y, francamente, ya es algo cansado. Pese a que claramente existe el deseo de darle el peso que tenía durante los primeros arcos de Dragon Ball Z, los escritores deben de encontrar nuevas y mejores formas de justificar su participación en ciertas tramas.

Fuera de esto, es Piccoro quien se ha convertido en el protagonista. Debido a que su historia, redención y evolución como personaje es algo que hemos visto desarrollarse en pantalla desde los 90, Super Hero no opta por presentarnos una nueva perspectiva, sino que utiliza su fuerte caracterización para ponerlo en situaciones que llaman mucho la atención, y logran demostrar su cariño por Gohan y Pan, así como sus grandes habilidades como guerrero, algo que, al igual que otros personajes, fue abandonado durante gran parte de Dragon Ball Super para darle un mayor enfoque a Goku y Vegeta.

Junto al regreso de todos los personajes ya conocidos, esta película también nos presenta a un catálogo de nuevos e interesantes guerreros. Si bien los líderes de la Patrulla Roja se llegan a sentir como malos creados con todos los clichés posibles, son el Dr. Hedo y los dos Gamma quienes logran robarse la atención del público, ya que juegan con la idea de ser un héroe en un mundo en donde Goku y compañía existen. En lugar de ser un chiste como Mr. Satan, estos antagonistas son un verdadero peligro, y ofrecen una interesante recontextualización, una errónea, de los Saiyajin y su vida en la Tierra.

Al final del día, es todo lo que los fans han esperado por años. Es un regreso a la fórmula que ha funcionado durante casi cuatro décadas, y cuando el mismo Dragon Ball es el responsable de crear algunos de los tropos narrativos que encontramos en casi todos los shonen de hoy en día, no es sorpresa que varios elementos se siguen usando hoy en día. Aunque claramente Gohan necesita un severo trabajo narrativo, Dragon Ball Super: Super Hero sigue siendo una aventura sumamente divertida, la cual sabe que su fuerte se encuentra en las peleas.

Un gran riesgo

Cuando se reveló que Dragon Ball Super: Super Hero dejaría de lado la animación en 2D, algo que funcionó a la perfección durante Dragon Ball Super: Broly, y se usaría un estilo creado por medio de CGI, las personas tuvieron una serie de preocupaciones bastante válidas, especialmente considerando la complicada historia entra esta tecnología y el anime. Aunque en los últimos años hemos visto a estudios como MAPPA y Ufotable usar el CGI a su favor, claramente no todos estaban convencidos con la forma en la que Toei Animation emplearía esto. Afortunadamente, no hay de qué preocuparse, ya que esta es una de las mejores películas de anime, al menos en lo que se refiere a la acción, de todo el año.

Gracias al uso del CGI los animadores tuvieron la oportunidad de crear secuencias que antes parecían imposibles. Los escenarios en donde ocurren todos los enfrentamientos no solamente están muy bien detallados, sino que la cámara ahora tiene una mayor libertad que le permite seguir a los peleadores de una forma que no era fácil en el pasado. Giros de 360 grados, acercamientos y slow motion son algunas de las técnicas que son empleadas para darle un toque único a la cinta.

Sin embargo, esto ocasiona un gran problema, algunos de los golpes no tienen el peso que sí encontramos con la animación tradicional. Ya sea que algunos frames de reacción son eliminados o los efectos sonoros no funcionan en conjunto con lo visual, siempre hay algo que detiene a las peleas de llegar a ser tan viscerales como en Dragon Ball Super: Broly. Afortunadamente, hay un elemento que logra ofrecer un balance a este error, y se trata de la coreografía.

Aunque las batallas de Dragon Ball Z son recordadas con pasión por todos los fans, desde la introducción de los Saiyajin y hasta el combate contra Broly, estos enfrentamientos han optado por llevar al extremo la fantasía del kung fu, y no hay algo malo con esto, ya que la obra de Akira Toriyama es experta en esto. Sin embargo, no puedo negar que la simplicidad de las coreografías que vimos durante el anime original es algo que extraño. Afortunadamente, Super Hero utiliza su nuevo estilo visual para regresar al pasado, y hacer uso de un estilo de pelea en donde las bolas de poder y los grandes choques de puños, aunque presentes, no son el enfoque. En su lugar, vemos movimientos que se asemejan más a lo visto en un ring de lucha libre, y le dan un aire fresco a la serie.

Pese a que la película tiene una duración de menos de dos horas, cada uno de los enfrentamientos logra ser lo suficientemente llamativo debido a lo visualmente interesantes que llegan a ser, y en ningún momento te llegas a cansar de ver a Gohan y a Piccoro golpear a alguien o hacer su cuarto suplex por lo bien que se ven, y porque son acciones que rara vez vemos a Goku y a Vegeta usar en el anime o manga.

Otro apartado que seguramente dejará a muchos con sentimientos mixtos, es el diseño de personajes. Si bien Piccoro se conversa tan bien como lo hemos visto en el pasado, algunas de las proporciones de los otros personajes pueden ser extrañas para algunos, especialmente considerando que el cabello de Gohan y compañía se ve mucho, pero mucho más grande de lo que debería ser. Afortunadamente, todo se sigue viendo tan bien como lo recordamos y, fuera del detalle de la mata, no hay algo que llame mucho la atención. Al final del día, quiero que Toei Animation siga trabajando con el CGI, ya que tienen un gran potencial en sus manos, y si mejoran en algunos de los apartados que aún les fallan, estoy seguro de que la siguiente película de Dragon Ball se verá como ninguna otra.

Dragon Ball es su doblaje

Más que sus historias, más que sus peleas, uno de los elementos que logró convertir a Dragon Ball en el fenómeno que es hoy en día en América Latina, es el doblaje. Actualmente, puedes escuchar la voz de Mario Castañeda en alguna película o serie, e inmediatamente relacionarlo con Goku. Esto es algo que no he visto replicado en otros lados, y lo mismo se puede decir de Carlos Segundo como Piccoro, de René García como Vegeta, y de Eduardo Garza como Krillin. Por si tenían la duda, Dragon Ball Super: Super Hero sigue empleando estas voces y, aunque claramente los años ya le pesan a algunos actores, el trabajo que aquí se nos presenta sigue siendo de primer nivel.

Debido al énfasis que tiene Piccoro, Carlos Segundo logra sobresalir del resto. Aunque la forma en la que este personaje está escrito no permite un gran rango de emociones, el actor de doblaje sigue dando todo su potencial para ofrecer una interpretación que se siente completamente natural, y parece que no ha pasado un solo día desde la primera vez que le dio vida al Gran Rey Demonio. Junto a esto, también encontramos algunos de los modismos que tanto han caracterizado al doblaje, dándole una nueva vida y mayor popularidad en nuestra región.

Sin embargo, Segundo es solo la mitad de la película. Debido al triste fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza en 2020, muchos se preguntaron quién sería el indicado para darle vida a Gohan en futuros proyectos de la serie. Aunque por un par de años no hubo una respuesta clara, una vez que Dragon Ball Super: Super Hero se anunció a principios de año, muchos fans señalaron a Luis Manuel Ávila, famoso por interpretar a Jr. en La Familia P. Luche, como el único capaz de seguir estos pasos. Para la sorpresa de muchos, Ávila sí fue elegido como Gohan en este proyecto. La cuestión es: ¿hizo un buen trabajo?

Pese a la difícil situación en la que se encuentra Ávila, es bueno ver que su primera participación en el mundo de Dragon Ball es positiva. Sin embargo, parece que el actor aún tiene un camino largo que recorrer, ya que más que ofrecer su propia versión de Gohan, algo como lo que hizo Miguel Ángel Sanromán con el Maestro Roshi en Dragon Ball Super, Ávila en varios momentos se llega a escuchar como alguien que está tratando de imitar a Luis Alfonso Mendoza. No hay algo malo con esto, especialmente considerando que el trabajo es bastante bueno, esto en parte a la gran dirección de Eduardo Garza. Sin embargo, espero que si este actor regresa en un futuro, veamos una nueva versión del hijo de Goku.

Reviviendo la pasión

Tengo que admitir algo, no me gustó Dragon Ball Super. Tal vez fue el hecho de que ya no era un niño, o que la historia de este anime simplemente no era algo que estaba a la par de los visto en Z, pero por un tiempo perdí el interés por la obra de Akira Toriyama. Aunque en el último año esto ha cambiado gracias al manga de Toyotaro, en realidad fue el anuncio de Dragon Ball Super: Super Hero lo que revivió mi pasión por la serie. De esta forma, tenía muchas dudas sobre esta película. Después de ver esta cinta, puedo decir que una vez más soy fan de Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero claramente tiene un par de errores, especialmente considerando que nos presenta por cuarta ocasión el mismo conflicto para Gohan, pero la caracterización de los personajes, así como el enfoque en alguien más que no sea Goku y Vegeta, se siente como el aire fresco que la serie necesitaba. La acción regresa al pasado para presentarnos una coreografía con los suficientes toques de realismo para hacer que cada enfrentamiento sea todo un deleite visual. Junto a esto, la animación CGI funciona de gran forma con este aspecto, aunque también presenta un par de errores al momento de hablar sobre lo visceral que los combates pueden llegar a ser, y algunos de los diseños de personajes podrán llamar la atención por un par de razones equivocadas.

Si eres un fan de Dragon Ball, es más que seguro que ya tengas tu boleto en mano listo para ir al cine el próximo 18 de agosto. Sin embargo, si como yo perdiste la pasión que de niño tenías, no dudes en darle una oportunidad a Super Hero, y quizás logres revivir esa llama en tu interior.