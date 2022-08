Los felices y mágicos 30 años de Kirby

La carismática y tierna serie creada por Nintendo se encuentra de fiesta al conmemorar su 30° aniversario, que ha estado acompañado por un espléndido concierto musical que recientemente se llevó a cabo en Japón, siendo transmitido en streaming alrededor del planeta, apelando en todo momento a la nostalgia.

El encantador personaje rosado se ha convertido en todo un ícono en el portafolio de licencias que posee la gran N, por lo que vale la pena viajar en el tiempo para recordar algunas de sus curiosidades que ningún fan puede dejar pasar por alto.

Cambio de nombre: En sus orígenes, el protagonista de esta saga fue bautizado como “Twinkle Popopo”, pero finalmente se adoptó el mismo que hoy en día conocemos, en honor al abogado John Kirby, quien ganara un caso judicial, argumentando que Donkey Kong no violaba los derechos de King Kong.

Debut en Game Boy: La primera aventura de dicha criatura comenzó durante 1992 con el juego Kirby’s Dream Land, en la primera consola portátil de Nintendo. Si bien en Japón la apariencia de Kirby siempre fue rosa, en el mercado americano aparecía en la portada con un tono blanco. Cabe destacar que Shigeru Miyamoto deseaba que fuera amarillo.

Evolución en los atributos: En la primera aventura de Game Boy, Kirby podía absorber a los enemigos para dispararlos pero no era capaz de atraer sus habilidades; situación que sería modificada un año más tarde con el debut de Kirby’s Adventure para NES.

Campañas publicitarias diferentes: Si bien Kirby es un personaje que inspira ternura en Japón, los ejecutivos de Norteamérica decidieron que las labores de marketing debían estar enfocadas a proyectar un estereotipo enojado.

El cómic prohibido: Como era habitual, la extinta revista Nintendo Power, traía una breve sección de historietas basadas en sus franquicias. La editorial de Alemania, publicó un cómic sobre un detective llamado Kirby, quien se encargaba de resolver asesinatos y fumaba cigarrillos en su oficina.

Polémica en la televisión: A pesar de la cautela que tiene Nintendo para evitar la violencia, no pudo impedir el lanzamiento de la serie en la pantalla chica, denominada Kirby: Right Back at Ya!, la cual fue censurada en América, pues Kirby preparaba bebidas alcohólicas y hasta disparaba una pistola Uzi.

Cameo en Zelda: Anti Kirby aparece en The Legend of Zelda: Link’s Awakening con la intención de comerse a Link, sin embargo, fue abatido en el intento. En territorio japonés, se omitió la palabra “Anti” y el villano únicamente se llama Kirby.

Récord en consolas: La licencia de Kirby puede jactarse de haber estado presente en casi todas las plataformas de su casa productora, desde NES hasta Nintendo Switch, únicamente faltando a la cita con el fallido Virtual Boy.

Múltiples cancelaciones: Independientemente de su amplia liberaría, la multicitada saga cuenta con diversos desarrollos que fueron abortados como Kid Kirby (SNES), Kirby Family (Game Boy Color) y Kirby Tilt ‘n’ Tumble 2 (GameCube) por citar algunos.

Entrando al Guinness: Con motivo del 20° aniversario, en 2012, más de 500 fans se juntaron en la PAX de Seattle, vistiendo una playera rosa y haciendo bombas con goma de mascar, permitiendo conseguir el galardón.

La propiedad intelectual de Kirby cuenta con un amplio número de seguidores y se ha convertido en todo un clásico en la industria de los videojuegos. Será interesante conocer si además del próximo Kirby’s Dream Buffet, Nintendo decide lanzar una recopilación para celebrar su más reciente cumpleaños, tal y como lo hizo hace una década en Wii.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio