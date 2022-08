Como saben, una vez que la fusión entre Warner Bros. y Discovery se anunció, varios cambios también se presentaron. Uno de estos fue borrar el DCEU actual y comenzar a llevar a cabo un plan de 10 años, muy al estilo del MCU. Sin embargo, este proyecto se enfrenta a un gran problema, ¿quién será el encargado de supervisar este universo cinematográfico?

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Variety, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ha señalado que desea tener a su propio Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, para supervisar su plan de 10 años con el DCEU. Esto fue lo que el ejecutivo comentó durante una reciente junta de inversionistas al respecto:

“Hemos hecho un reinicio. Hemos reestructurado el negocio donde nos vamos a enfocar, donde habrá un equipo con un plan de diez años enfocado solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horn y Bob Iger armaron de manera muy efectiva con Kevin Feige en Disney”.

Sin embargo, surge un gran problema, por el momento no hay un candidato sólido. El reporte señala tres nombres que resaltan por el momento. Uno de estos es Greg Berlanti, quien supervisa varios proyectos de DC para televisión, como The Flash y Superman and Lois. Lamentablemente, se menciona que el productor no está interesado en este puesto, y es probable que lo rechace si se le ofrece.

Por otro lado, tenemos a Dan Lin, quien produjo The LEGO Movie y Sherlock Holmes. Durante su participación en el podcast de The Ankler, Lin comentó que después de la cancelación de Justice League de George Miller en 2008, uno de sus objetivos fue supervisar los proyectos de DC en el cine. Sin embargo, actualmente está comprometido con Universal.

Por último, tenemos a Walter Hamada, quien ha estado supervisando el DCEU antes de la fusión con Warner Bros. Discovery. Sin embargo, tras la cancelación de Batgirl, mencionó que está considerando abandonar su puesto. Lo único que queda claro es que Warner Bros. Discovery tiene un serio problema por el momento, y no hay una clara solución en estos momentos. En temas relacionados, parece que The Batman 2 corre el riesgo de ser cancelada.

Nota del Editor:

Lamentablemente, fuera de Zack Snyder, parece que no hay otra persona con una clara visión para el DCEU. Aunque el regreso de este director parece imposible, Warner Bros. Discovery debería encontrar a alguien lo más pronto si desean cumplir con su plan de 10 años.

Vía: Variety